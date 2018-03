behindertensport : Sie können im Mai olympisches Flair genießen

Vier Sportler der Hagenower MikadoH-Schule haben sich für die National Games qualifiziert / Rund 4600 Teilnehmer erwartet

von Thomas Willmann

06. März 2018, 23:00 Uhr

Die Spannung war greifbar in der Aula der Hagenower MikadoH-Schule (ehemals Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung). Alle waren zusammengetrommelt worden. Die Schulleitung hatte Post aus Berlin bekommen. Gleich würde es sich entscheiden: Zusage oder Absage, das war die große Frage. Hatte es einer der fünf Hagenower Schüler, die an den Anerkennungswettbewerben für die Special Olympics Deutschland (SOD) teilgenommen hatten, geschafft, sich über seine Leistungen für die National Games in Kiel zu qualifizieren? Großer Jubel brach aus: Mit Nadine Kubat, Ramon Jakobi, Lisa und Paul Gutjahr werden gleich vier junge Hagenower Sportler ihre Schule und ihr Bundesland vom 14. bis 18. Mai in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt vertreten.

