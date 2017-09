pferdesport : Siegerschleifen in vier Klassen

vergrößern 1 von 1 Foto: jutta wego 1 von 1

von Thomas Willmann

erstellt am 20.Sep.2017 | 23:00 Uhr

Das dreitägige Reitturnier in Crivitz hielt, was es versprochen hatte. Die Organisatoren durften sich über mehr als 2000 Besucher freuen, die in 33 Prüfungen und Wettbewerben sehenswerten Pferdesport geboten bekamen. Wie schon in den vergangenen Jahren wurden in Crivitz auch die Kreismeister des Pferdesportbundes Ludwigslust-Parchim im Springen ermittelt. In den beiden höchstdotierten Springprüfungen, dem Großen Preis am Sonntag und dem Championat am Sonnabend, gingen die Siegerschleifen nach Schleswig-Holstein und Hamburg.

