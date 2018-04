leichtathletik : So spannend ging es noch nie zu

Beim 12. Hagenower Frühjahrscross entschieden vier Punkte über den Sieg in der Grundschulwertung um den Bürgermeisterpokal

von Thomas Willmann

17. April 2018, 23:00 Uhr

Einen neuen Teilnehmerrekord gab es zwar nicht zu vermelden. Doch mit den 291 Startern, die den Weg in die Bekow gefunden hatten, konnten die Leichtathleten des Hagenower SV gut leben. „Alles über 250 ist völlig okay“, zeigte sich Cheforganisator Fred Bahr zufrieden. Insbesondere mit Blick auf die eigentliche Zielgruppe, die Hagenower Grundschüler, bewegte man sich beim 12. Hagenower Frühjahrscross nahe am Optimum. In den Altersklassen der 7- bis 11-Jährigen lag der Schnitt bei 20 und mehr Läufern. Reichlich Luft nach oben gibt es dagegen bei den Älteren. Ab der Altersklasse (AK) 13 sah es eher mau aus.

Mit dem Wetter hatte man weitgehend Glück gehabt. „Das ist eben Cross. Wir sind ja nicht aus Zucker“, kommentierte Bahr den zum Ende hin einsetzenden Nieselregen, der der ohnehin anspruchsvollen Strecke einen zusätzlichen Reiz verlieh. Zwischen 600 Metern und sieben Kilometern variierten je nach Altersklasse die Distanzen. Mit Ausnahme der jüngsten Teilnehmer hatten sich alle anderen mit dem Rodelberg auseinanderzusetzen. Und selbst aus dem Munde gut trainierter Läufer, die bis zu sieben Mal die nicht zu unterschätzende Steigung zu meistern hatten, hieß es im Ziel respektvoll: „Das war völlig ausreichend.“

Neben den Grundschülern aus Hagenow und Gammelin konnten Teilnehmer aus sieben Vereinen begrüßt werden. Stark vertreten waren neben den Lokalmatadoren vom HSV insbesondere die jungen Sportler aus Zarrentin und Rastow. Die weiteste Anreise hatte der Leichtathletiknachwuchs aus Bad Doberan zurückgelegt. Zeiten wurden nicht gestoppt. Es zählten ausschließlich die Platzierungen, und die waren hart umkämpft. Apropos: Die Entscheidung um den vom Hagenower Stadtoberhaupt Thomas Möller für die Grundschüler ausgelobten Bürgermeisterpokal fiel noch nie so spannend aus, wie in diesem Jahr. „Wir haben dreimal nachgerechnet.“ Letztlich konnte die Stadtschule am Mühlenteich ihren sechsten Sieg in Folge feiern. Doch die Mädchen und Jungs der Europaschule saßen dem Abonnementsieger dicht im Nacken. 251 zu 247 Punkte lautete das Endresultat.

Organisation und Wettkampfablauf näherten sich der Perfektion an. Alle Rädchen griffen bestens ineinander. „So früh fertig waren wir noch nie. Um 13 Uhr war alles abgebaut.“ Neben den eigenen Vereinsmitgliedern benannte Fred Bahr drei Säulen als Erfolgsgaranten: die Sponsoren, die Eltern seiner Sportler und die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, die die Strecke wieder bestens präpariert hatten. Die Qualität des Hagenower Frühjahrscross ist an anderer Stelle nicht unbemerkt geblieben. Als Anerkennung seitens des Kreissportbundes fahren das HSV-Trainertrio Nadine Kant, Patrick Wiech und Fred Bahr sowie Jens Herklotz am 8. August zu den Leichtathletik-Europameisterschaften nach Berlin. „Das ist eine feine Sache. Wir bekommen unter anderem den zweiten Tag der Zehnkämpfer und die Kugelstoßentscheidung der Frauen live zu sehen.“