handball : Stressiger Doppel-Auftritt

Wittenburger Verbandsliga-Handballer mussten gleich zweimal ran / Unnötige Hagenower Niederlage

von Thomas Willmann

07. März 2018, 23:00 Uhr

Auf die Verbandsliga-Handballer der TSG Wittenburg wartete zuletzt ein Doppelauftritt. Beide Partien standen unter keinem günstigen Stern. Das Nachholspiel beim TSV Bützow, das zu ungewohnter Zeit am Freitagabend mit 16:26 klar verloren ging, bestritten die Wittenburger ersatzgeschwächt. Bis Mitte der ersten Halbzeit hielten die Gäste sehr gut mit (8:7/23.). Das war nicht zuletzt ein Verdienst des stark haltenden Berno Pätzmann. Bis zur Pause gelang den TSGlern dann allerdings kein Tor mehr, so dass es mit einem 13:7 für den Tabellenführer in die Kabine ging.

