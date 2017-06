handball : Tolle Anregungen für eigenes Training bekommen

vergrößern 1 von 1 Foto: arndt 1 von 1

Die Promo-Tour der Mecklenburger Stiere sorgt bei den jüngsten Handballern der gastgebenden Vereine immer für besondere Aufregung. So auch in Wittenburg, wo 16 TSG-Kids in den Genuss einer extra Trainingseinheit kamen. Robert Runge vom Ballsportcentrum Schwerin brachte die Mädchen und Jungen ordentlich ins Schwitzen.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Freitagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 01.Jun.2017 | 23:00 Uhr