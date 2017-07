leichtathletik : Wie ein professioneller Crosslauf

vergrößern 1 von 1 Foto: dietmar albrecht 1 von 1

Schon seit seiner Premiere gehört der Schweriner Fünf-Seen-Lauf zum Pflichtprogramm der TSG Wittenburg sowie vieler weiterer Sportbegeisterter aus dem Landkreis. Bei der inzwischen 33. Auflage der Traditionsveranstaltung gingen die TSGler mit 19 Teilnehmern an den Start. Kurt Tschiltschke gehört zu dem kleinen Läuferkreis (36 Teilnehmer), der noch keinen Fünf-Seen-Lauf verpasst hat. Auch Konrad-Wilhelm Schultz kommt auf stolze 32 Starts in der Landeshauptstadt. Petrus zeigte sich schon an den Tagen zuvor und leider dann auch am Wettkampftag selbst nicht gerade von seiner sonnigen Seite. Insbesondere in den abschließenden Lankower Bergen sollte sich dies deutlich bemerkbar machen.

von Thomas Willmann

erstellt am 06.Jul.2017 | 23:00 Uhr