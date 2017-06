triathlon : Zarrentin im Triathlon-Fieber

vergrößern 1 von 5 1 von 5









„Ich bin echt von den Socken“, kam Regina Taube, Triathlon-„Chefin“ vom TSV Empor Zarrentin, aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Das Gewusel, das sich schon lange vor dem Startschuss zum 5. Empor-Triathlon am Zarrentiner Schaalsee-Strand entwickelte, war aber auch wirklich eine Schau. Das Traumwetter, nur der anfangs böige Wind störte den Gesamteindruck ein wenig, hatte offensichtlich noch am Morgen viele Sportbegeisterte zu einer Teilnahme an diesem Jedermann-Wettkampf animiert.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Donnerstagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 21.Jun.2017 | 23:00 Uhr