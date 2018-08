Fußball : Ein schönes Spiel ohne Druck

Fußball-Landespokal: SG 03 Ludwigslust/Grabow fordert Oberliga-Absteiger / Lösbare Auswärtsaufgabe für SG Aufbau Boizenburg

von Thomas Willmann

16. August 2018, 23:00 Uhr

Eine Woche nach dem Saisonstart legen die MV-Landesfußballer schon eine Meisterschaftspause ein. Allerdings nur, um sich im Pokal zu tummeln. Für die erste Runde des Lübzer-Pils-Cups wurden einige interessante Paarungen ausgelost – regional aufgeteilt in einen West- und einen Ost-„Topf“.

Im Grabower Waldstadion freuen sich die Landesliga-Kicker der SG 03 Ludwigslust/ Grabow und ihre Fans auf den morgigen Auftritt von Oberliga-Absteiger FC Mecklenburg Schwerin. „Wir haben nichts zu verlieren, die Favoritenrolle ist klar verteilt“, spricht SG 03-Trainer Rene Schwarz von einem „richtig schönen Spiel ohne Druck“. Er geht davon aus, dass der FCM nach seinem verkorksten Liga-Start (0:3 in Pastow) ein Zeichen setzen will. Genau darin könnte die Chance des Außenseiteres liegen. Gelingt es, die Partie lange offen zu halten, dürften Nervosität und Ungeduld beim auch noch sehr jungen Schweriner Team steigen. „Mal sehen, was dann möglich ist.“

Genau umgekehrt sollten die Kräfteverhältnisse beim Auftritt der SG Aufbau Boizenburg zu ungewöhnlicher Anstoßzeit – Sonntag, 11 Uhr – beim Landesklassen-Aufsteiger LSG Elmenhorst (Staffel III) verteilt sein. „Wir sind klarer Favorit und dem wollen wir gerecht werden“, betont Aufbau-Trainer Alexander Lamer. Die Boizenburger sind in den zurückliegenden beiden Jahren mit dem Einzug ins Halb- (2016/17) beziehungsweise Viertelfinale (2017/18) auf den Pokal-Geschmack gekommen und wollen diese Erfolgsgeschichte fortsetzen.

Der Hagenower SV bekommt es ebenfalls mit einem Landesklassen-Aufsteiger zu tun. Es gilt, bei der HSG Warnemünde zu bestehen, und zwar auf Rostocker Kunstrasen. „Das ist für uns ein unbekannter Gegner, aber ohne überheblich zu sein: Wir spielen eine Klasse höher, wir wollen in die nächste Runde“, gibt der Hagenower Übungsleiter Dirk Kaatz die Richtung vor. Wenn man den Schwung vom 6:2-Auftaktsieg gegen den PSV Wismar mitnehme und das Spiel mit der gleichen Konzentration abspule, sollte das aus seiner Sicht auch klappen.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich SV Blau-Weiß Polz und TSV Goldberg in der Landesliga gegenüber standen. Inzwischen spielen die Goldberger eine Klasse tiefer (Landesklasse III). Die Polzer 1:2-Derbyniederlage gegen die SG 03 hat aufgezeigt, dass es bei den Blau-Weißen nach schwieriger Vorbereitung noch an der ein oder anderen Stelle hakt. Insofern will man den Pokal nutzen, um sich mannschaftlich weiter zu finden und die nötigen Automatismen zu entwickeln.

Einen schwer verdaulichen Brocken vor der Brust hat der Wittenburger SV, der sich am Sonntag mit dem SV Pastow auseinandersetzen muss. Die Gäste werden in dieser Saison zu den Spitzenteams der Verbandsliga gezählt und haben mit dem glatten 3:0 gegen den FCM Schwerin ein erstes Ausrufezeichen in diese Richtung gesetzt. Niemand wird Wunderdinge vom WSV erwarten. Ein ordentlicher Auftritt wäre nach der Auftaktniederlage in Grabow für die Mannschaft schon viel wert.

Landesklasse contra Landesklasse heißt es im Vergleich der BSG Empor Grabow (Staffel IV) mit dem FSV Bentwisch (Staffel III). Beide Teams sind am vergangenen Wochenende mit einem Sieg in die Meisterschaft gestartet. Die Grabower haben bei ihrem 5:2 gegen Wittenburg gezeigt, dass sie sich als Aufsteiger einiges vorgenommen haben. Der Heimvorteil spricht allerdings für den FSV, der zudem in der Vorsaison als Meisterschaftszweiter, da noch der der Staffel I, nur knapp am Landesliga-Aufstieg vorbeigeschrammt ist.