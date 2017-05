vorschau : Im Juni geht so richtig die Post ab

vergrößern 1 von 1 Foto: willmann 1 von 1

Die Fußballer der Region sind auf die Zielgerade eingebogen und die meisten anderen Ballsportarten sind bereits „durch“ mit ihrer Saison 2016/2017. Von einer sportlichen Sommerpause im Kreis kann aber noch keine Rede sein. Im Gegenteil, gerade im Monat Juni geht in der Region so richtig die Post ab. Da hat sich ganz schön was angesammelt. Teilweise überschneiden sich die Ereignisse sogar, so dass die Sportfans die Qual der Wahl haben. Der Überblick auf dieser Seite soll eine kleine Orientierungshilfe liefern – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

von Thomas Willmann

erstellt am 29.Mai.2017 | 23:00 Uhr