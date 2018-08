triathlon : Im Waldbad ging die Post ab

Triathleten messen sich in Grabow beim 5. Jedermann-Wettkampf

von Thomas Willmann

05. August 2018, 23:00 Uhr

„Willkommen im schönsten Freibad Norddeutschlands.“ Stimmungsvoll eröffnete Torsten Westphal die Einweisung für den 5. Grabower Triathlon. Er hielt dieses lockere Niveau. „Da ich heute Geburtstag habe (sein 55., d.R.), darf ich mir etwas wünschen. Kommt alle unfallfrei und unverletzt ins Ziel.“ Natürlich gaben alle ihr Bestes, um dem Wunsch zu entsprechen.

65 Teilnehmer hatten den Weg ins schmucke Waldbad der Eldestadt gefunden. „Alles über 60 ist eine gute Quote“, zeigte sich Andreas Hohl sehr zufrieden. Der Schwimmmeister fungierte gemeinsam mit Westphal und Daniel Wagner einmal mehr als Organisationstrio. Die beiden Letztgenannten griffen selbst aktiv ins Wettkampfgeschehen ein. Wagner zog komplett durch, Westphal versuchte als Staffel-Schwimmer seine „Strandräuber“ gut ins Rennen zu bringen. Weil der „Chef“ des Schweriner Sportgymnasiums auf der Suche nach Mitstreitern in der eigenen Schule nicht fündig geworden war („die sind alle im Trainingslager“), startete er mit zwei seiner ehemaligen Ludwigsluster Schüler. „Es lief ganz gut. Dass ich am Ende doch noch etwas abreißen lassen musste, liegt an den fünf Kilo, die ich zu viel drauf habe.“

Zwölf Bahnen waren im 50-m-Becken zu ziehen. Im Sinne eines geordneten Ablaufes wurde das Feld in zwei Wellen aufgeteilt und die Bahnen gemäß der angegebenen Schwimmzeiten jedes Einzelnen so besetzt, dass man sich möglichst wenig in die Quere kam. „Die, die es technisch besonders genau nehmen, schwimmen auf der Bahn sechs“, klärte Daniel Wagner auf. „Technisch besonders genau“ war die charmante Umschreibung für die etwas langsameren Schwimmer. Da es im vergangenen Jahr Probleme mit der elektronischen Zeitmessung gegeben hatte, setzten die Grabower diesmal auf die gute alte Handmessung. „Das erfordert höchste Konzentration von unseren Helfern, bei denen wir uns herzlich bedanken.“

Ganze Arbeit leisteten auch die Mitarbeiter vom städtischen Bauhof, die Polizei und die Kameraden von der freiwilligen Feuerwehr aus Wanzlitz und Steesow. Unerlässlich war darüber hinaus die Unterstützung von Wulf-Peter Bosecke. Der Geschäftsführer der wieder als Hauptsponsor fungierenden Stadtwerke Ludwigslust-Parchim hatte sich mit zwei seiner Mitarbeiter ein Schattenplätzchen eingerichtet, um die Zeiten der Einzelstrecken gleich in den Computer eingeben und so zu einem zeitnahen Gesamtergebnis kommen zu können.

Am Sieger gab es ohnehin keinen Zweifel. Alexander Au (HSG Uni Greifswald) konnte seinen Vorjahreserfolg souverän wiederholen. Nach rund zehnminütiger Pause mit der zweitschnellsten Schwimmzeit und neun Sekunden Rückstand ähnlich einer Biathlon-Verfolgung auf die Radstrecke gegangen, zog der in der Regionalliga für die TG triZack Rostock startende gebürtige Schweriner der Konkurrenz auf dem Rad – zwei Runden á 14 Kilometer – auf und davon und baute den Vorsprung auf den abschließenden fünf Laufkilometern noch weiter aus. „Hier geht es sehr familiär zu, wird mit viel Herzblut organisiert.“ Das hob auch Thomas Geyer hervor, der einen spannenden Vierkampf hinter Au für sich entschied und Olaf Winkelmann (TSV Empor Zarentin) auf den dritten Platz verwies. „Das war ein schönes, hartes und offenes Rennen. Es ist toll, was die Grabower hier auf die Beine stellen. Dafür lohnt sich die weite Anreise.“ Geyer war mit acht Mitstreitern am Morgen aus Neustrelitz gekommen. „Natürlich auch wieder wegen des leckeren Kuchenbüfetts“, betonte er lachend.

Schnellste Frau im Feld war Dorina Beyer aus dem brandenburgischen Dallmin, die Dagmar Pflücker (TriSport Schwerin) auf der Laufstrecke noch abfing. Den Staffelsieg sicherten sich „die Strandbanditen“. Der erste Auftritt des Tages hatte dem Triathlonnachwuchs gehört. Die 100 m Schwimmen und 500 m Laufen meisterte Leon Sternberg als Nummer eins. Der elfjährige Hamburger ist zur Zeit als Ferienkind bei Christa und Wilfried Sternberg (Oma und Opa) zu Besuch. „Wir haben davon in der Zeitung gelesen. Er wollte einfach mal mitmachen“, sagte die stolze Oma.

Die Zuschauer sparten nicht an Beifall und guten Tipps wie: „Los, zieh vorbei, die sind doch viel langsamer als du.“ Die Atmosphäre war bei sommerlicher Hitze um die 30 Grad sehr entspannt. Es wurde viel geflachst und gelacht. Zu den aufmerksamen Beobachtern am Schwimmbecken zählten weitgereiste Gäste. Kriemhild Kant, Geschäftsführerin des Kreissportbundes Ludwigslust-Parchim, machte mit einer kleinen japanischen Delegation im Waldbad Station.

Die Organisatoren freuten sich sehr darüber, wie gut sich der von ihnen angestrebte Volkssportcharakter widerspiegelte. So kamen auf der Radstrecke neben der ein oder anderen Hightec-Maschine auch drei ganz normale Alltagsräder zum Einsatz – sogar mit Einkaufskorb. Was sich in jedem Fall sehen lassen konnte, war der wieder reich gedeckte „Gabentisch“. Niemand ging leer aus. Neben Pokalen für die drei Erstplatzierten jeses Wettkampfes und Sachpreisen gab es für jeden Teilnehmer eine von den Stadtwerken spendierte unterwassergeignete Handytasche. Besonderen Grund zum Strahlen hatte Chris Martin. Der Parchimer nahm den Sonderpreis des Ludwigsluster Fitnesscenters Injoy mit nach Hause.