motorsport : Speedway-Asse schenken sich nichts

2. Karl-Heinz-Podeyn-Gedächtnispokal im Ludwigsluster Motodrom geht nach spannendem Rennverlauf nach Dänemark

von Thomas Willmann

20. August 2018, 23:00 Uhr

Der Karl-Heinz-Podeyn-Gedächtnispokal geht in seiner zweiten Auflage nach Dänemark. Thomas Jorgensen verwies im Ludwigsluster Motodrom im abschließenden Sonderlauf der vier punktbesten Fahrer Jaimon Lidsey (Australien), Kamil Brozowski (Polen) und seinen Landsmann Kasper Lykke Nielsen auf die Plätze. Den Siegerpokal überreichte die Witwe des Ludwigsluster Ehrenvorsitzenden.

Der Endstand belegt, welch glückliches Händchen der gastgebende MC Ludwigslust bei der Besetzung seiner Flutlicht-Veranstaltung bewies. Sowohl der Sieger, als auch der Zweitplatzierte konnten nach zwei Absagen noch kurzfristig nachverpflichtet werden und komplettierten so das 16er-Feld mit Fahrern aus neun Nationen. Der Abend, der Speedway-Unterhaltung vom Feinsten bot, entwickelte sich zur Freude der Zuschauer und Organisatoren zu einer hoch spannenden Veranstaltung. Den Überflieger schlechthin, der die Konkurrenz dominierte, gab es nicht. Viele der 20 Läufe wurden von packenden Überholmanövern und Rad-an-Rad-Kämpfen geprägt. Da hielten die rund 700 Motorsportfans so manches Mal den Atem an, um die Könner dann mit lautstarkem Applaus zu belohnen.

Kein Fahrer kam mit weißer Weste durch. Besonders bitter lief es für Tero Aarnio. Der Finne verspielte im dritten Durchgang alle Chancen auf den Tagessieg, als er zu viel riskierte, das Startband berührte und deshalb den Regeln entsprechend für diesen Lauf disqualifiziert wurde. Nach vier Durchgängen lagen drei Fahrer mit jeweils zehn Punkten an der Spitze. Da alle drei ihre letzten Rennen gewannen, blieb das Trio gleichauf, musste die Majorität der Plätze über den Tagessieg entscheiden. Und die sprach für Thomas Jorgensen und gegen Jaimon Lidsay und Kamil Brozowski, die die Plätze zwei und drei belegten. Vierter wurde Kasper Lykke Nielsen.

Genau in dieser Reihenfolge endete auch der Sonderlauf um den Karl-Heinz-Podeyn-Gedächtnispokal. Jorgensen entschied den Start für sich. Er wurde vier Runden lang von Lidsey gejagt und attackiert, behauptete seine Führung aber bis ins Ziel. Zu überzeugen wusste auch Lukas Baumann, der sich als bester Deutscher mit sieben Punkten auf dem neunten Platz einordnete. Mit diesem jungen Fahrer dürfte in den nächsten Jahren zu rechnen sein.

Bei der Siegerehrung erklang die dänische Hymne. Genauso feierlich war die Veranstaltung eröffnet wurden. Mit dem Unterschied, dass nach der Fahrervorstellung die deutsche Nationalhymne gespielt wurde. Dass der Ludwigsluster Bürgermeister Reinhard Mach bei seiner kurzen Ansprache weitere Bemühungen zur Modernisierung der Bahnanlage im Motodrom ankündigte, vernahm man beim MC natürlich gerne. Der Verein hat schließlich noch viel vor. Der Karl-Heinz-Podeyn-Gedächtnispokal soll einen festen Platz im Rennprogramm erhalten. Mit dem 17. August 2019 steht der Termin für die nächste Auflage schon fest. Einige der Topfahrer des Tages haben direkt nach der Siegerehrung signalisiert, dann gerne wieder dabei sein zu wollen, wenn es in ihre Terminplanung passt.