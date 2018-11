Volleyball Regionalliga Rfauen : 1. VC Parchim erkämpft sechsten Saisonsieg

von Thomas Zenker

12. November 2018, 23:17 Uhr

Die Volleyball-Frauen des 1. VC Parchim kehrten am Sonnabendabend mit einem 3:0-Sieg vom Kieler TV II zurück und haben ihr Punktekonto auf 16 aufgestockt. Dass heißt, die Mannschaft hat als Tabellendritter nur noch drei Zähler Rückstand auf die beiden führenden Teams Wiker SV und GW Eimsbüttel. Allerdings haben diese beiden schon ein Spiel mehr absolviert. In Kiel kam zum ersten Mal Frieda Simoneit vom Landesligateam des VCP zum Einsatz, weil sonst nur acht Spielerinnen zur Verfügung standen. Im ersten Satz machten die Gäste kurzen Prozess und siegten mit 25:14. Im zweiten ging Kiel in Front (10:8). Dann aber legte Parchim wieder einen Zacken drauf und gewann 25:18. Im dritten Durchgang waren die VC-Damen vor allem durch druckvolle Aufgaben immer vorn und machten über die Stationen 13:11 und 19:17 beim 25:22 den Sack zu. Am Sonnabend (16 Uhr) ist der SC Neubrandenburg in der Fischerdamm-Halle zu Gast.



1. VC Parchim: Claus, Neupauer, Joachim, Gau, Heinz, M. Zimmermann, Markert, Dieckemann, Siemoneit.