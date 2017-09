volleyball : 1. VC Parchim startet Mission „Dritte Liga“

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Zenker 1 von 1

von Thomas Willmann

erstellt am 28.Sep.2017 | 23:00 Uhr

Die erste Frauenmannschaft des 1. Volleyball Clubs Parchim startet am Sonnabend mit einem Auswärtsspiel in die Meisterschaft der 3. Liga Nord. Ab 19 Uhr ist das Team von Trainer Ingo Achtelik beim TSV Tempelhof-Mariendorf in Berlin zu Gast. Und es ist gleich zum Saisonauftakt ein interessantes Duell, nämlich das der beiden Aufsteiger aus den Regionalligastaffeln Nordost und Nord. Beide Teams beendeten die Vorsaison als souveräne Staffelsieger ohne Niederlage.

