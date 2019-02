Hallenfußballtage in Spornitz : Abschluss der Hallenfußballtage

Alte Herren von Gastgeber SV Spornitz/Dütschow verpassen knapp Turniersieg / Traktor Benz bei spannendem Männerturnier vorn

von Thomas Zenker

13. Februar 2019, 23:47 Uhr

Am vergangenen Wochenende ging der zweite Teil der Hallenfußballtage des SV Spornitz/Dütschow über die Runden. In der Spornitzer Sporthalle spielten die A-Junioren sowie die Alten Herren und Männer ihre Turniersieger aus.

Fünf A-Jugend-Mannschaften starteten am Freitagabend ihren Budenzauber. Damit die Jungs ordentlich Einsatzzeit bekamen, wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Schnell kristallisierten sich die Kicker von der ersten Vertretung des SV Burgsee Schwerin als Favoriten heraus. Am Ende kassierte das Team nur ein Gegentor, erzielte selbst 24 Treffer und behielt mit 24 Punkten eine reine Weste als Turniersieger. Die besten Einzelkönner stellte der Sieger ebenfalls. Mike Zeisler wurde als bester Torwart geehrt und Kevin Bruhn war mit acht Treffern bester Torschütze.

Um den „Bauunternehmen-Josl-Cup“ kickten am Sonnabendvormittag sechs Altherren-Teams. In dieser Turnierrunde blieben sogar zwei Mannschaften ohne Gegentreffer. Pokalsieger Malchower SV (6:0 Tore) und der Zweite SV Spornitz/Dütschow (5:0). Im Duell gegeneinander trennten sich die beiden 0:0. Der Gastgeber spielte zudem gegen Putlitz beim Turnierauftakt 0:0 und blieb somit zwei Zähler hinter Malchow. Die Ehrung des besten Torschützen ging nach einem spannenden Ausschießen an Dirk Garrant vom Spornitz/Dütschower Partnerverein SV Steinhorst. Der TSV Goldberg, mit zwei Remis Schlusslicht an diesem Tag, stellte mit Seven Heiden den besten Mann zwischen den Pfosten.

Am Nachmittag beim „MFT-Cup“ der Männer stand der Sieger erst nach dem vorletzten Turnierspiel fest. Dabei bezwangen die BSG-Kicker von Traktor Benz den VfL Wingst mit 3:0 und schickten die VfL-Männer auf Rang zwei. Mit einem 1:0-Sieg gegen Steinhorst/Labenz sicherten sich die Blau-Weißen aus Stolpe den dritten Podestplatz. Ausgezeichnet wurde Niklas Hinck vom Vfl Wingst als bester Torschütze mit vier Treffern sowie Tilo Besig von der SG Marnitz/Suckow als bester Torwart.

Der SV Spornitz/Dütschow bedankt sich bei allen Teams, Besuchern, Sponsoren und fleißigen Helfern, die für ein gelungenes Wochenende sorgten.