10. Dammer Eldelauf : Bisher knapp 800 Anmeldungen zum Lauf

von Thomas Zenker

03. April 2018, 23:41 Uhr

Bis zur Jubiläumsausgabe des Dammer Eldelaufs sind es nur noch elf Tage. Am 15. April werden die Kinder über die 1000 Meter den 10. Geburtstag der Veranstaltung einläuten. Danach gehen die Teilnehmerfelder des Halbmarathons, der 10 und 5 Kilometer sowie die Nordic Walker über 5 und 10 Kilometer auf die Strecken.

In den letzten Wochen gab es einen richtigen Run auf die Meldelisten. Online haben sich bisher 791 Teilnehmer angemeldet (Halbmarathon: 51, 10 km: 110, 5 km: 291, Kinderlauf: 224, Nordic Walking 10 km: 14, Nordic Walking 5 km: 101). Bis zum 8. April ist das unter www.dammer-eldelauf.de auch noch möglich. Ab dem 9. April fallen vier Euro Nachmeldegebühr an. Damit sind Onlineanmeldungen noch bis zum 12. April, 19 Uhr, möglich. Am Veranstaltungstag kann gegen Barzahlung eine Anmeldung vor Ort erfolgen. Es wird dann ebenfalls eine Nachmeldegebühr erhoben.

Im Vorjahr bei der neunten Auflage wurde übrigens das erste Mal die Tausender-Marke geknackt (genau 1003 Teilnehmer). „Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Ergebnis in diesem Jahr noch übertreffen“, so Cheforganisator Wolfgang Jörß.