Fußball testspiel SC Parchim : Ein Testspiel zum Vergessen

Landesliga-Männer des SC Parchim verlieren gegen Neustadt-Glewe mit 3:6 / Sonnabend Punktspielstart in Hagenow

von Thomas Zenker

18. Februar 2019, 23:15 Uhr

Eine Woche vor dem Beginn der Rückrunde in der Fußball Landesliga ging die Generalprobe des SC Parchim im letzten Testspiel gegen den SV Fortschritt Neustadt-Glewe mit 3:6 gewaltig in die Hose. In solch einer Verfassung wird die Mannschaft in den kommenden Punktspielen kein Bein auf die Erde bekommen. Die Spieler müssen jetzt zu voller Konzentration zurück finden, damit sie den Pflichtspielauftakt am Sonnabend beim Hagenower SV nicht total vermasseln. Dort sollten die Jungs zeigen, dass sie den „Warnschuss“ des Wochenendes richtig verstanden haben.

Dabei begann die Partie gegen den Landesklasse-Vertreter richtig gut. Leo Krüger wurde im Strafraum regelwidrig gestoppt. Den Elfmeter verwandelte Christian Wahls sicher zum 1:0. Trotz der Führung fanden die Parchimer keine spielerische Linie. Die Gäste erkannten das und schlugen acht Minuten später zurück. Torschütze Anders hatte schon kurz vorher mit einem Pfostentreffer für eine Schrecksekunde gesorgt, jetzt nutzte er einige misslungene Klärungsversuche der Parchimer im Nachsetzen zum Ausgleich. Fortan bestimmten die Neustädter das Geschehen auf dem Kunstrasen. Der SCP kam nur noch sporadisch vor das Gästetor. Nach gut einer halben Stunde wehrte Parchims Keeper Steven Auras eine Schuss von Anders nach vorn ab, Waack hatte frei vorm Tor alle Zeit, sich die Ecke auszusuchen, verzog aber den Nachschuss. Nicht zum ersten Mal erreichte etwas später ein Pass der Gastgeber im Spielaufbau nicht den Mitspieler. Doch diesmal nutze Anders den Lapsus für den eigenen Abschluss zur 2:1-Führung der Gäste.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Hausherren mit zwei guten Möglichkeiten zurück in die Partie. Nach einer Stunde Spielzeit war aber das Strohfeuer verflogen und die Neustädter dominierten erneut das Geschehen. Knäuer erhöhte auf 3:1 für die Gäste (62.), zehn Minuten später sorgte Richter für das 4:1. Marco Westphal, der jetzt beim SCP zwischen den Pfosten stand, wurde zunehmend von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Hopp und erneut Knäuer schraubten das Ergebnis auf 6:1 hoch. In der Schlussphase zeigte der Gastgeber doch noch eine Reaktion. Nach Vorlage von Bastian Luther-Schlenker traf Tom Schätz zum 2:6 (87.). Den dritten Parchimer Treffer erzielte Luther-Schlenker (89.) nach Vorarbeit von Dennis Kettler und Hans-Michael Haase sebst.