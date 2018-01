Tischtennis Landesmeisterschaft Senioren : Fünf Mal Edelmetall abgeräumt

Birgit Hiltscher und Uwe Schütz holen Senioren-Landesmeistertitel im gemischten Doppel für den SC Parchim

von Onlineredaktion SVZ

31. Januar 2018, 22:47 Uhr

Bei der Landesmeisterschaft der Tischtennis-Senioren vergangenes Wochenende in Zinnowitz konnte die neunköpfige Delegation des SC Parchim einen Landesmeistertitel, drei Vizelandesmeister und einen Bronzerang erringen. Am Start waren bei dieser Meisterschaft die Altersklassen 40 bis 85 Jahre. Die Parchimer waren in den Altersklassen 40 und 50 vertreten.

Im gemischten Doppel sorgten Birgit Hiltscher und Uwe Schütz für Furore. Mit zwei 3:0-Erfolgen erreichte das SCP-Duo souverän das Halbfinale. Dort erwartete sie mit der Stralsunder Paarung Lutz/Kähling der erste Härtetest. In einem dramatischen Duell konnten sich die Parchimer in der Satzverlängerung des fünften Satzes mit 14:12 den Einzug ins Endspiel sichern. Im Finale gegen den nächsten „Brocken“ Grawert/Oerlicke-Kirsten (Rostock) entwickelte sich ein wahrer Nervenkrimi. Nachdem die Parchimer den ersten Satz mit 11:7 für sich entscheiden konnten, unterlagen sie in den nächsten beiden Durchgängen (6:11, 5:11). Im vierten wehrten die Parchimer mehrere Matchbälle ab und setzten sich mit 15:13 durch. Auch im fünften Satz behielten sie die Nerven, gewannen 11:8 und belohnten sich mit dem Landesmeistertitel.

