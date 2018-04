Handball Verbandsliga Männer : Gelungener Saisonabschluss beim SV Matzlow/Garwitz

von svz.de

23. April 2018, 23:42 Uhr

Nach dem Hinspielsieg (31:29) der Verbandsliga-Handballer des SV Matzlow-Garwitz in der Platzierungsrunde in Waren legten sie in der heimischen Spornitzer Halle einen deutlichen 33:21-Sieg nach. Damit blieb die junge Mannschaft auch im siebenten Spiel in Folge ungeschlagen und bestätigt eine klare Leistungssteigerung in der zweiten Saisonhälfte. Das macht Lust auf die neue Spielzeit. Die vielen junge Spieler in ihrer teilweise ersten Saison im Männerbereich mussten von Anfang an Verantwortung übernehmen. Das zahlte sich jetzt aus, sodass eine immer besser eingespielte Mannschaft auf dem Parkett stand.

Anfangs ließen die Gastgeber gegen Waren noch etwas das gewünschte Tempo vermissen und erarbeiteten kaum einen Vorsprung (6:4). Ab Mitte der ersten Halbzeit mit Kautz, Clemens und Christoph Kirchner im Rückraum waren die Matzlower erfolgreicher. Diese Umstellung belebte das Angriffsspiel, was sich auch im Ergebnis niederschlug (13:6). Auch das Umschaltspiel funktionierte sehr gut, wodurch Florian Voltin und Daniel Littwin über die Außen einfache Konter-Tore warfen. Zur Halbzeit führte der Gastgeber mit 16:8. In der zweiten Hälfte bekam jeder Spieler seine Einsatzzeiten, ohne dass der Spielfluss verloren ging. Im Angriff stellten die Männer mit Hochmuth und Fitz nun auf zwei Kreisläufern um und besonders Carl Hochmuth konnte von den Anspielen der Kirchner-Brüder im Rückraum profitieren (25:16). Jeder Feldspieler trug sich in die Torschützenliste ein. Nach 60 Minuten feierten die Matzlower den angestrebten klaren Heimsieg.