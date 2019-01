Volleyball Landesliga West : Junges Team ist reifer geworden

1. VC Parchim II gelingt Revanche gegen Tabellendritten Warnemünde III / 3:1-Sieg gegen Volley Tigers

von Thomas Zenker

21. Januar 2019, 23:44 Uhr

In der Volleyball Landesliga West der Frauen geht der Zweikampf an der Tabellenspitze zwischen dem SV Einheit Schwerin und dem 1. VC Parchim II weiter. Beide Mannschaften erkämpften erneut jeweils sechs Punkte und festigen die Plätze eins und zwei. Die Parchimerinnen setzten sich in Ludwigslust gegen die gastgebenden „Volley-Tigerinnen“ mit 3:1 (25:22, 23:25, 25:17, 25:9) durch und gegen den SV Warnemünde III glatt in drei Sätzen (19, 20, 20). Die Einheit-Frauen gewannen in Sanitz gegen Warnemünde IV mit 3:0 und gegen Sanitz mit 3:1 Sätzen.

In der Hinrunde musste der Spitzenreiter gegen Parchim eine 2:3-Niederlage hinnehmen, die bisher einzige der Schwerinerinnen. Der VCP musste schon zweimal den Gegnerinnen zum Sieg gratulieren (je 2:3 gegen LLZ Schwerin und Warnemünde III). Bis zum erneuten Aufeinandertreffen beider Staffel-Favoriten bleibt noch etwas Zeit. Dieses Duell findet am 17. März in Bad Doberan statt.

Der aktuelle Spieltag in der Lindenstadt hatte es aber auch in sich. Im ersten Spiel traf der 1. VC Parchim auf die drittplatzierte Mannschaft vom SV Warnemünde III. Und da gab es ja noch eine Rechnung zu begleichen. Wie erwartet, entwickelte sich ein spannendes und teilweise hochklassiges Spiel mit sehenswerten Spielzügen und viel Kampf um jeden Ball auf beiden Seiten. Obwohl das Parchimer Team von Trainer Frank Munzig durch den verletzungsbedingten Ausfall von Mittelblockerin Frieda Siemoneit nicht in Bestbesetzung ins Spiel ging, ließ es nichts anbrennen. Im Vergleich zum Hinspiel war der Reifeprozess der jungen Mannschaft ausschlaggebend dafür, dass auch in engen und brenzligen Situationen die Ruhe und Übersicht bewahrt wurde und am Ende die drei Punkte mit nach Hause genommen wurden.

Gestärkt durch einen 3:1 Sieg der Gastgeberinnen am Spieltag davor gegen Sanitz, warnte Parchims Trainer seine Mannschaft davor, den Tabellenvorletzten nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und er hatte recht damit. Denn die ersten beiden Sätze gegen die Volley Tigers verliefen auf Augenhöhe (25:22, 23:25). Nach dem 1:1-Satz-Ausgleich der Gastgeberinnen lieferten die Parchimerinnen eine konzentrierte Leistung im dritten Durchgang ab, gewannen sicher (25:17) und erarbeiteten sich im vierten klare Vorteile (25:9). Trainer und Mannschaft danken den mitgereisten Zuschauern, die den Auswärtsspieltag gefühlt zu einem Heimspieltag machten.