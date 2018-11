Volleyball Landespokal U12 : Mädchen des 1. VC Parchim Zweiter

U12-Mädchen Zweite der Landespokalrunde

von Thomas Zenker

27. November 2018, 23:10 Uhr

Die Mädchen der beiden U12-Mannschaften des 1. VC Parchim waren in der Gymnasium-Sporthalle Gastgeber der Vorrunde im Landespokal und belegten die Plätze zwei und vier jeweils hinter der ersten bzw. zweiten Vertretung des Schweriner SC.

In der Vorrunde bezwang Parchim I den MSV Pampow und den SSC IV jeweils klar in zwei Sätzen. Gegen die zweite Schweriner Mannschaft gaben die VCP-Mädels aufgrund vieler Eigenfehler den ersten Satz mit 23:25 ab. Den zweiten gewann das Team von Trainerin Katrin Rathsack sicher (25:14) und zitterte sich mit einem 15:13 im Entscheidungssatz ins Halbfinale. Dort gab es im Überkreuzvergleich zwei vereinsinterne Duelle. Denn Schwerin I hatte sich in der anderen Staffel gegen Parchim II und die eigene dritte Mannschaft durchgesetzt. Erwartungsgemäß setzten sich beide erste Vertretungen durch und traten im Finale gegeneinander an. In beiden Sätzen hatten die SSC-Mädels die Nase vorn (25:17, 25:19) und wurden Turniersieger. Das Spiel um Platz drei entschieden ebenfalls die Schwerinerinnen mit 2:0 gegen Parchim II für sich.