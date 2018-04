SV Matzlow/Garwitz : Matzlower E-Jugend-Handballer sichern sich Bronzeplatz

von svz.de

24. April 2018, 23:34 Uhr

Die E-Jugend-handballer des SV Matzlow-Garwitz haben sich mit einem 17:16-Heimsieg gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin II den dritten Platz in der Finalrunde der Bezirksliga vorzeitig gesichert. Nach dem spannenden Spiel (10:10) im Landesmeisterschaftsturnier vor einer Woche, kam es jetzt erneut zum Aufeinandertreffen beider Teams im Punktspiel. Schon das Hinspiel war heiß umkämpft und endete 17:17.

Die erste Hälfte begann ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Heimmannschaft. So führten die Matzlower Jungs mit 4:2. Aber Mitte der ersten Hälfte gaben sie die Führung ab und liefen jetzt einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Die Schweriner setzten sich immer wieder mit starken Angriffsaktionen durch und führten zur Halbzeit mit 12:9. Kurz nach der Pause, der Gast erhöhte noch auf 13:9, begannen die Matzlower Tor um Tor aufzuholen. In der 32. Minute gelang dann der der 14:14-Ausgleich. Jetzt nutzten die Gastgeber den guten Lauf und gingen mit 16:14 in Front. Die Stiere verkürzten auf 16:15. In der Schlussminute erzielten die Hausherren das vorentscheidende Tor zum 17:15.

Mit dem Schlusspfiff traf Schwerin noch zum 17:16-Endstand. Somit sind die Lewitz-Handballer mit 11:7 Punkten nicht mehr vom dritten Platz zu verdrängen. Im letzten Duell der Saison treffen die Jungs am Sonnabend zu Hause auf den Parchimer SV.