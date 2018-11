volleyball : Mini-Kader will siegen

Volleyball Regionalliga: 1. VC Parchim empfängt SC Neubrandenburg zum MV-Derby

von Thomas Zenker

15. November 2018, 23:00 Uhr

Auf die Volleyballfreunde warten zwei spannende Wochenenden mit Heimspielen der Regionalliga-Frauen des 1. VC Parchim in der Sporthalle Am Fischerdamm. Beide Male kommt es zu Mecklenburg-Derbys, morgen Nachmittag ab 16 Uhr gegen den SC Neubrandenburg und am 24. November gegen den SV Warnemünde. Beide Kontrahenten rangieren derzeit im Mittelfeld der Staffel auf den Plätzen sieben und fünf.

Morgen gegen den SCN sollten die Parchimerinnen (16 Punkte) einen Dreier erkämpfen, um ihren dritten Tabellenrang zu verteidigen. Denn der Vierte VG Elmshorn (14) hat fast zur gleichen Zeit den Kieler TV II (9. Platz) zu Gast und wird sicher das gleiche Ziel verfolgen. Allerdings hat der VCP-Coach ein paar personelle Sorgen, die das Tagesziel etwas erschweren. „Zur Zeit stehen mir nur sieben Spielerinnen zur Verfügung“. Also werden die Parchimerinnen mit einem Mini-Kader ans Netz gehen. Das Team wird dennoch sein Potenzial ausschöpfen, um das MV-Duell zu gewinnen.

Landesliga

In der Volleyball Landesliga West der Frauen tritt der 1. VC Parchim II als Tabellenführer morgen in Rostock gegen Gastgeber SV Hafen Rostock und gegen den SV Warnemünde III an. „Wir haben in den letzten Trainingswochen das Hauptaugenmerk auf das Duell mit Mitabsteiger aus der Verbandsliga Hafen Rostock gelegt“, so VCP-Trainer Frank Munzig. Die Gastgeber sind Tabellendritter und haben erst ein Spiel verloren und zwar das Hinspiel Ende September gegen Parchim.

Die bisherigen Aufeinandertreffen mit dem SV Hafen waren immer spannend und hochklassig „und das erwarte ich auch dieses Mal“. Den zweiten Gegner SV Warnemünde III, derzeit Staffel-Sechster, werden die Parchimerinnen genauso ernst nehmen, zumal sie das erste Mal auf diese Mannschaft treffen. Ziel ist dennoch ein Drei-Punkte-Sieg.