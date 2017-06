SV Matzlow/GaRWITZ : „Molle“ Tiedtke feiert heute 65. Geburtstag

vergrößern 1 von 2 Foto: Archiv 1 von 2

Am heutigen Mittwoch feiert das Matzlower Handball-Urgestein Hans-Jürgen Tiedtke seinen 65. Geburtstag. Bei vielen Handballern im ganzen Land als „Molle“ bekannt, machte er sich als Spieler, Trainer oder Verbandsfunktionär einen Namen.

Der gebürtige Matzlower entdeckte schon in jungen Jahren die Lust am Handballsport. Das Handball-Einmaleins als Torwart lernte er damals beim Matzlower Lehrer Karl-Heinz Berlin. Als Jugendspieler wechselte er später zur BSG Lok Parchim. Mit seinem Team belegte er bei den Bezirksmeisterschaften immer vordere Plätze. Seine letzten Jahre als Jugendspieler war Tiedtke in der Landeshauptstadt aktiv und stand bei der damaligen Junioren-Oberligamannschaft des SV Post Schwerin in der höchsten DDR-Jugendspielklasse unter anderem mit Peter Rauch, Wolfgang und Ulli Witt zwischen den Pfosten.

Sein Debüt im Männerbereich gab er 1973 bei der BSG Lok Parchim, unter anderem mit Spielern wie Hans-Joachim Paske und Wolfgang Zwirner. Gespielt wurde in der damaligen Bezirksliga unter seinem Trainer der ersten Stunden Karl-Heinz Berlin. Im Jahre 1978 packte ihn das Heimweh. Zum Zeitpunkt seiner Rückkehr war es um den Matzlower Handball sehr ruhig geworden. Es gab nur noch die Teilnahmen der Matzlower Schülerinnen und Schüler an den jährlich stattfindenden Spartakiaden. Schon bald fanden sich einige Männer zu wöchentlichen Fußballspielen. Aus diesem zwanglosen Treffen formierte sich dann später die Handballmannschaft der BSG Traktor Matzlow/Garwitz, die ab der Saison 1985/86 den Punktspielbetrieb in der Spielunion des Bezirkes Schwerin aufnahm. Auch der Nachwuchsbereich der BSG kam ins rollen. Im Jahre 1989 konnte erstmals der Bezirksmeistertitel erspielt werden.

Nach der politischen Wende wurde der SV Matzlow/Garwitz gegründet. Als Spieler stieg Tiedtke 1994 mit seinen Männern in die Verbandsliga auf und er feierte als Jugendtrainer Erfolge. Seinen größten erreichte er in der Saison 1996/97, als sein Jugend-Team, unter anderem mit Markus Wöckel, Dennes Goldenbow und Hans-Christian Bollow den Landesmeistertitel gewann und in die Regionalliga Nordost aufstieg. Die Klasse wurde in der Spielzeit 1997/98 mit dem 8. Tabellenplatz gehalten.

Als Trainer der Männermannschaft stieg er in der Spielzeit 1997/98 in die höchste Spielklasse des Landes (Oberliga) auf. In der Saison 2005/06 gab er noch einmal ein einjähriges Trainer-Intermezzo im Männerbereich. Sein Team wurde Vierter in der Verbandsliga. In seiner jüngsten Trainerstation in der Saison 2014/15 wurde er mit der damaligen B-Jugend der SG Parchim-Matzlow/Garwitz Vize-Landesmeister. Hans-Jürgen Tiedtke war Vorsitzender des früheren Handballverbandes Südwestmecklenburg, später übernahm er die Leitung des Bezirkshandballverbandes West. Außerdem gehört er dem erweiterten Vorstand des Landeshandballverbandes an.

In all den Jahren stand für „Molle“ der Handball meist an erster Stelle. Seine Ehefrau Margitta und seine Kinder Dominik und Christin brachten dafür viel Verständnis auf. Die Handballer des SV Matzlow/Garwitz wünschen ihm alles Gute, Gesundheit und noch ein langes (Handball)-Leben.