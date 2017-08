9. Parchimer Triathlon : Noch freie Startplätze

vergrößern 1 von 1 Foto: thom 1 von 1

Zum neunten Mal organisiert Birger Nickel (Zweiradhandel Nickel) mit seinem Helfer-Team unter dem Motto „Triathlon für Jedermann“ die beliebte Sportveranstaltung am Parchimer Wockersee. Am Sonnabend geht es in die Startlöcher an der Badeanstalt. Beginnen werden um 9 Uhr die Kinderstaffeln im Wettbewerb um den Sparkassen-Cup, um 11 Uhr ist der Start der Einzelteilnehmer geplant und um 11.30 Uhr gehen die Schwimmer der Erwachsenen-Staffeln ins Wasser. Während die Kinder eine verkürzte Distanz absolvieren (100 m Schwimmen – 4 km Rad – 1000m Laufen), bestreiten die Einzelstarter und Staffeln die Triathlon-Sprintdistanz, nämlich 500 Meter Schwimmen 25 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Neu in diesem Jahr ist für alle sportlich ambitionierten Triathleten die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen 40 km Rad und 10 km Laufen), die um 14 Uhr gestartet wird.

Geschwommen wird in der Badeanstalt, die Fahrradstrecke geht durch den Wald bis nach Darze und zurück auf einer gut ausgebauten Straße und die Laufstrecke verläuft einmal um den Wockersee bis ins Ziel in die Badeanstalt. Kurzentschlossene Damen und Herren sowie Staffeln können sich am Sonnabend ab 9 Uhr in der Badeanstalt anmelden. Im Staffelwettbewerb absolvieren drei Teilnehmer je eine Disziplin. Bisher stehen rund 100 Einzelstarter in den Listen sowie 18 Staffeln.

Zum Schülerwettbewerb „Sparkassen Cup“ haben sich sieben Teams angemeldet. Die Kinder-Staffeln werden nach Schüler-Altersklassen gewertet (3./4. Klasse. 5./6. Klasse, 7./8. Klasse). „Bei den Kindern könnten wir noch einige Anmeldungen vertragen“, macht der Veranstalter Mut, sich kurzfristig noch anzumelden.

Wer Lust und Zeit an sportlichen Aktivitäten rund um Parchim hat ist als Akteur gern gesehen oder auch als Zuschauer, um die Aktiven anzufeuern. Am Sonnabend erfolgt während der Wettkämpfe eine Sperrung der Straße Voigtsdorfer Weg. „Wir bitten die Anwohner um ein wenig Verständnis“, so Birger Nickel.

Infos gibt es unter www.parchimer-triathlon.de , www.tollense-timing.de oder im Zweiradhandel Nickel.



von Thomas Zenker

erstellt am 23.Aug.2017 | 23:24 Uhr