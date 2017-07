handball : Nur ein Tor fehlte zum Finaleinzug

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Die F-und E-Jugend-Handballer des SV Matzlow-Garwitz reisten am ersten Juli-Wochenende in die Bundeshauptstadt zum „Bärlin Cup“ des VfV Spandau. Gespielt wurde auf Rasen- und Kunstrasenplätzen mit einer Spielzeit von 17 Minuten. In allen Altersklassen nahmen hier an beiden Tagen insgesamt 170 Mannschaften und rund 2000 Kinder und Jugendliche teil. Trotz der schwierigen Wetterlage in den Tagen zuvor hatte der Veranstalter den Platz sehr gut vorbereitet.

von Thomas Willmann

erstellt am 06.Jul.2017 | 23:00 Uhr