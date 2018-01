Tischtennis Landesmeisterschaft Damen und herren : Parchimer SC-Frauen räumen ab

Gastgeberinnen bestimmen Doppelkonkurrenz bei Tischtennis Landesmeisterschaft / Alte Titelträger im Einzel erneut ganz vorn

von Thomas Zenker

22. Januar 2018, 23:40 Uhr

Die alten Landesmeister sind zugleich auch die neuen. Bei den 29. Tischtennis-Einzelmeisterschaften für Damen und Herren in der Parchimer Fischerdamm-Halle wiederholten Johanna Salzmann (1. TTC Greifswald) und Sven Stürmer (TSV Rostock Süd) mit starken Leistungen ihre Vorjahreserfolge. Außerdem wurden die Titelträger im Doppel (Damen, Herren, Mixed) ermittelt. Der gastgebende SC Parchim hatte fünf Startplätze bei den Herren und sieben bei den Frauen besetzt und schaffte es fünfmal auf das Siegerpodest, und zwar ausschließlich bei den Damen.

Ein echter Coup gelang den Parchimerinnen in der Doppel-Konkurrenz. Dort waren 13 Teams im Rennen, davon vier Parchimer und ein Parchim/Rostocker Duo. Für das Halbfinale qualifizierten sich Lisa Marie Schwanz/Maxi Langschwager (Parchim/ Rostock) sowie drei Parchimer Doppel.

Die Routiniers Birgit Hiltscher und Andrea Neumann hatten im Viertelfinale für die große Überraschung gesorgt, indem sie das favorisierte Greifswalder Team May/Salzmann mit 3:1 aus dem Wettbewerb warfen. Immerhin stand den beiden hier die frisch gebackene Einzel-Landesmeisterin gegenüber. Im Halbfinale gewann das Team in drei Sätzen gegen Schwanz/Langschwager. Jill Behrens/Anne Christin Ebeling unterlagen ihren Vereinskolleginnen Hannah Heilck/Annkatrin Lange mit 0:3. Im Endspiel waren die Parchimerinnen also unter sich. Dort gewannen die Juniorinnen den ersten Satz mit 11:9. Hiltscher/Neumann konterten mit 11:8, wiesen dann die Youngster mit 11:2 in die Schranken und ließen auch im vierten Durchgang (11:8) nichts anbrennen – Landesmeistertitel. Im Einzel erreichte Annkatrin Lange das Halbfinale, unterlag dort und holte Bronze. Im Finale siegte Johanna Salzmann gegen Sandy Lingstädt (Neubrandenburg) und verteidigte ihren Vorjahrestitel.

Bei den Herren erreichten Thomas Marschall, Marcel Bauer und Dennis Frese die Hauptrunde, schieden aber dort jeweils nach der ersten Begegnung aus. Die Konkurrenz war fest in Rostocker Hand. Im Endspiel gegen Matthias Wähner ließ Sven Stürmer beim 4:1-Sieg nichts anbrennen und verteidigte seinen Titel. Er stand auch im Doppel-Finale, unterlag aber mit seinem Partner Chris Rehberg gegen das Greifswalder Duo Tobias Hapke/Thomas Matzke in einem äußerst packenden Match mit 1:3. Drei Sätze in diesem Endspiel wurden erst in der Verlängerung entschieden.