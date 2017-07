1. VC Parchim : Platz 13 bei Deutscher Beachvolleyball-Meisterschaft

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Bei der Deutsche Meisterschaft der U18-Mädchen im Beachvolleyball in Haltern am See (Nordrhein-Westfalen) erreichte das Parchim-Schweriner Duo Leonie Dieckemann und Anna-Lena Vogel einen beachtenswerten 13. Platz von 24 Mannschaften. Ferien haben die beiden aber noch nicht. Denn am kommenden Wochenende reist das Team nach Magdeburg zur Deutschen Meisterschaft der U17. In beiden Altersklassen hatten sich die Mädels als Landesmeisterinnen qualifiziert.



von Thomas Zenker

erstellt am 30.Jul.2017 | 22:53 Uhr