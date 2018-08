Fußball Landesliga West : Rassige Partie mit späten Toren

SC Parchim – Hagenower SV 3:1 (0:0) / Gastgeber überzeugt mit gefestigter Teamleistung

von Thomas Zenker

27. August 2018, 23:32 Uhr

Der 3:1-Sieg des SC Parchim am ersten Heimspieltag der Landesligasaison gegen den Hagenower SV war hoch verdient. In allen Mannschaftsteilen präsentierten sich die Eldestädter engagierter als die Gäste. „Ich bin mit der Leistung hoch zufrieden. Allerdings hätten wir das Spiel früher entscheiden müssen“, so Trainer Jörn Münzel kurz nach dem Abpfiff. Denn wenn es an diesem Tag etwas beim Gastgeber zu bemängeln gab, dann das Auslassen zu vieler hochkarätiger Torchancen. So mussten die Zuschauer bis zur 70. Minute ausharren, ehe Salz in die Suppe kam. Bastian Luther-Schlenker sah, dass Marvin Brall etwas zu weit vor seinem Hagenower Kasten stand und setzte die Kugel aus gut 25 Metern über den Keeper zum 1:0 in die Maschen.

Bis dahin hatten die Parchime schon ein Chancen-Plus erarbeitet. In Halbzeit zwei drückten die Hausherren der Partie deutlich den Stempel auf. Die Führung in der 70. Minute, Vorbereiter war übrigens Leo Krüger, war längst überfällig. Ein Fehlpass in der Hagenower Abwehr bereitete das 2:0 vor. Luther-Schlenker stand ganz allein vor Brall und scheiterte zwei Mal und auch Schätz bekam die Kugel im Nachsetzen nicht unter. Schließlich traf Parchims Torjäger doch noch zum zweiten Mal (78.). In der Nachspielzeit, Schiedsrichter Christoph Frank gab fünf Minuten Zuschlag, erzielte der eingewechselte Felix Greitens im Anschluss an einen Eckball den 2:1-Anschlusstreffer der Gäste. In der letzten Szene der Partie setzte Schätz zum Solo an, zog praktisch die komplette Gästeabwehr auf sich und legte im richtigen Moment quer auf den mitgelaufenen Lamin Manneh, der flach zum 3:1-Endstand einschoss.