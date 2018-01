1. Volleyballclub Parchim : Rote Laterne abgegeben

Volleyball 3. Liga Nord: SG Rotation Prenzlauer Berg – 1. VC Parchim 2:3 (27:25, 16:25, 27:25, 23:25, 11:15)

von Thomas Zenker

28. Januar 2018, 23:14 Uhr

Die Volleyballerinnen der SG Rotation Prenzlauer Berg müssen am Sonnabend ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt haben. Denn wie im Hinspiel im Dezember vorigen Jahres in der Fischerdammhalle setzte sich die Mannschaft des 1. VC Parchim, diesmal in Berlin, nach fünf Sätzen durch, im Tie-Break mit 15:11 Punkten. Damit übergaben die Parchimerinnen die Rote Laterne erst einmal an den Eimsbütteler TV, der gestern ebenfalls bei der SG in Berlin ans Netz musste und 1:3 verlor.

Anders als in vielen Punktspielen vorher, hatten die Spielerinnen um Trainer Ingo Achtelik diesmal in der entscheidenden Phase, nämlich im vierten Satz, die Nerven im Griff, retteten sich in den Tie-Break und ließen dort nichts mehr anbrennen.

Allerdings hätte sich das VCP-Team schon im ersten und dritten Satz drei Tabellenpunkte verdienen können. Beide gingen 25:27 verloren, obwohl die Gäste jeweils kurz vor Schluss in Führung lagen. In erste Durchgang lag Parchim bis zum 23:22 vorn, im dritten hatte der VCP zwei Satzbälle nicht verwerten können. Nur im zweiten Satz lief alles nach Plan: Schnelle Führung (7:3), den Vorsprung gehalten (13:9), zum Ende hin ausgebaut (21:15) und mit 25:16 gewonnen.

Nichts für schwache Nerven war der vierte Durchgang. VCP-Coach musste schon früh eine Auszeit nehmen. Die Gastgeber führten mit 6:1. Drei Minuten später rief der Berliner Trainer sein Team zur Auszeit. Parchim hatte auf 5:8 verkürzt. Er hatte wohl die richtigen Worte gefunden, denn Rotation zog auf 18:10 davon und Achtelik musste erneut die Reißleine ziehen. Jetzt entfachten die Parchimerinnen echten Kampfgeist und wurden dabei durch eine Aufgabenserie von Tanja Joachim unterstützt. Die Gäste verkürzten Punkt um Punkt (15:19), gingen in Führung und gewannen sensationell mit 25:23. Im fünften Satz gaben die VCP-Mädels von Beginn an die Richtung vor (4:2, 10:7, 13:10) und feierten nach dem 15:11-Erfolg den zweiten Auswärtssieg dieser Saison.

Wie es der Spielplan will, steht den Parchimern am Sonnabend der nächste Kontrahent gegenüber, der in dieser Serie schon bezwungen wurde. Um 16 Uhr erfolgt in der Sporthalle Am Fischerdamm der Anpfiff gegen den SV Braunsbedra. Beim Hinspiel in Sachsen-Anhalt fuhren die Parchimerinnen beim 3:1-Sieg ihren bisher einzigen „Dreier“ ein. Ein voller Punktegewinn ist auch am Sonnabend Ziel.

1. VC Parchim: Heinz, Joachim, Neupauer, Markert, Offer, Gau, Zimmermann, Dieckemann, Claus