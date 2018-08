1. Volleyball Club Parchim : Saisonstart mit MV-Derby in der Regionalliga

von Thomas Zenker

Die Volleyball-Frauen des 1. VC Parchim gehen in der neuen Saison als Absteiger aus der Dritten Liga in der Regionalliga Nord ins Rennen. Dort treten die von Janine Carli trainierten Spielerinnen gegen alte Bekannte an. Allein vier Mecklenburg-Derbys wird es in jeder Halbserie geben. Die Punktspiele beginnen mit einem Nachbarschafts-Treffen am 15. September. Dann empfangen die Parchimerinnen um 16 Uhr in der Fischerdammhalle den Staffeldritten der Vorsaison MSV Pampow. Weitere MV-Gegner sind der SV Warnemünde, Vierter der vergangenen Serie, der SC Neubrandenburg (6.) und das Nachwuchsteam des VC Olympia Schwerin II (11.).

Die zweite Frauenmannschaft des 1. VC Parchim startet in der Landesliga West des Volleyball-Landesverbandes.