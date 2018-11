19. Knax-Sportfest in Parchim : Schüler bringen Halle zum Beben

Parchimer Diesterweg-Schüler gewinnen vor Seriensieger Leezen / Matzlower Schul-Team gibt Debüt

von Thomas Zenker

11. November 2018, 23:45 Uhr

Es ist jetzt schon 17 Jahre her, dass eine Parchimer Grundschulmannschaft den Staffelwettbewerb der Sparkasse Parchim-Lübz „Knax mit, Knax nach, Knax besser“ gewonnen hat. Das war im Jahr 2001 bei der zweiten Ausgabe der Staffelspiele, die in Anlehnung an „Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“, bekannt aus dem DDR-Fernsehen, ins Leben gerufen wurde.

Am Sonnabend eröffneten nun schon zum 19. Mal Moderator Horst Kaiser und Chef-Organisatorin Claudia Kampe die beliebte Knaxiade in der Fischerdammhalle. Und es klappte wieder mit einem Parchimer Sieg. Die Mädchen und Jungen der Adolf-Diesterweg-Grundschule gewannen vier der sieben Staffeln, setzten sich mit 73 Punkten an die Spitze und durften den Siegerpokal mitnehmen. „Wir sind unheimlich stolz. Das viele Training hat sich ausgezahlt“, freut sich Sportlehrerin Anett Melzer. Seit Oktober traf sich die Schul-Auswahl der ersten bis vierten Klassen zweimal in der Woche zum Üben.

Die Sportfest-Serie steht nun vor dem großen Jubiläum im kommenden Jahr. „Die 20. Auflage soll natürlich etwas Besonderes werden“, so Claudia Kampe. Was das sein könnte, darüber wird in den kommenden Monaten sicher viel nachgedacht. Anregungen kommen vielleicht schon in den Feedbacks der diesjährigen Teilnehmer.

