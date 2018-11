Handball Verbandsliga West : Verkorkste erste Halbzeit

SV Matzlow Garwitz unterliegt zu Hause der SG Schwerin-Leezen mit 21:23 (7:14)

19. November 2018, 23:07 Uhr

Nachdem die Matzlow-Garwitzer Handball-Männer die Hinrunde der Verbandsliga West als Tabellenvierter abgeschlossen hatten, wollte das Team nun zu Hause gegen die SG Schwerin-Leezen erfolgreich in die Rückrunde starten. Aber eine verkorkste erste Halbzeit machte das Vorhaben zunichte. Zwar warfen die Gastgeber in den Schlussminuten noch den Anschlusstreffer (21:22), doch die Gäste machten mit dem Tor zum 21:23-Endstand alles klar.

Der jungen Heimmannschaft stand ein körperlich überlegener und erfahrener Kontrahent gegenüber. Unterstützt von zahlreichen Fans und extra motiviert durch die neuen Heimtrikots sollten sollte das Ziel erreicht werden. In der ersten Halbzeit stellten sich die Schweriner perfekt auf die junge Heimmannschaft ein und ließen nur wenige Gegentore zu. So gingen die Gäste mit einer Sieben-Tore-Führung in die Kabine (7:14). Doch nach einer klaren Halbzeitansprache legten die Matzlower Jungs endlich los und es entwickelte sich ein richtiger Fight auf der Platte. Schnelle Gegenstöße brachten Torerfolge und auch in der Defensive wurde jetzt ordentlich zugepackt. In den letzten fünf Minuten wurde es noch einmal richtig spannend. Fünf Minuten vor Schluss war der Rückstand auf ein Tor geschmolzen (20:21), zwei Minuten vor Schluss stand es 21:22. Doch genau jetzt behielten die erfahrenen Schweriner einen klareren Kopf und gewannen das Spiel mit 23:21. Das MaGa-Team hat eine gute Moral bewiesen und sich zurück gekämpft.

Ein besonderer Dank geht an die Sponsoren Arne Wulf Immobilien, Bäckerei Pahnke und Concordia Versicherung für das neue Outfit.