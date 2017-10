volleyball : Zu Hause alte Stärke zeigen

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Zenker 1 von 1

von Thomas Willmann

erstellt am 12.Okt.2017 | 23:00 Uhr

Morgen Nachmittag ab 16 Uhr starten die Volleyballerinnen des 1. VC Parchim in der Sporthalle Am Fischerdamm ihr Heimdebüt in der Dritten Liga Nord. Wie am ersten Spieltag in Berlin (0:3 gegen Tempelhof-Mariendorf) kommt es auch an der Elde zu einem Duell zweier Neulinge der Liga. Während die Parchimerinnen mit einem makellosen Durchmarsch die Regionalliga Nord gewannen und in die 3. Liga aufstiegen, ist der morgige Gegner über einige Umwege in die Staffel gekommen.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Freitagausgabe der Schweriner Volkszeitung.