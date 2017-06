Fussball : Aller guten Dinge sind drei

vergrößern 1 von 1 Foto: Torsten Gottschalk 1 von 1

Die Vorfreude steigt: Das Ernst-Thälmann-Stadion Wittenberge erlebt morgen das Endspiel um den Fußball-Kreispokal von Prignitz/Ruppin. Um 19 Uhr erfolgt der Anpfiff der Partie zwischen dem FSV Veritas Wittenberge/Breese und dem FK Hansa Wittstock 1919.

Beim Blick auf die Resultate der direkten Duelle beider Teams in der jüngeren Vergangenheit scheint die Rolle des Favoriten etwas mehr bei den Wittstockern zu liegen. Der letzte Pflichtspielerfolg der Wittenberger datiert vom 20. August 2011 mit dem 3:2 bei Hansa. Die Veritas-Torschützen damals: Martin Gehrke, Kevin Lechleitner und Sebastian Gückel.

In der Folge hatte der diesjährige Staffelsieger der Landesklasse West meist die Nase vorn. Auch in der abgelaufenen Spielzeit. 4:2 und 2:1 hieß es da für das Team von Trainer Jörg Lutter. Für den morgigen Gastgeber aber noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Aller guten Dinge sind drei. Das 1:2 in Wittstock Ende Februar war schon sehr unglücklich. Und auch gegen Union Neuruppin haben wir in dieser Saison nach zwei Niederlagen die dritte Partie gewonnen“, sagt Veritas-Trainer Christian Krause kämpferisch. Und die dritte Begegnung gegen Union war ebenfalls ein Pokalspiel.

Zurück zum morgigen Finale. „Bei uns sind alle an Deck und wir sind gut vorbereitet. Wir wissen um was es geht“, erklärt der Veritas-Coach. Das belegte der Auftritt seiner Elf im letzten Punktspiel mit dem 6:3 gegen Teltow.

Von der Spielweise her sind sich die Teltower und Wittstocker etwas ähnlich. Beide Mannschaften bevorzugen eher die Offensive. Kommt das Veritas entgegen? „Auf jeden Fall. Aber es ist schon sehr beachtlich, was Wittstock insgesamt für Offensivpower hat“, antwortet Christian Krause.

Das verdeutlichen die Zahlen der Saison 2016/17. In 30 Spielen erzielte der Landesliga-Aufsteiger 99 Tore. Davon gehen allein 41 Treffer auf das Konto von Tommy Hordan. Ihm zur Seite stehen Tom Techen (16), Kapitän Oliver Drott (9) und der erst zur Winterpause aus Meyenburg zu Hansa gewechselte Kevin Berlin oder Sergei Paschtschenko (jeweils 5).

Im Kreispokal erzielten die Wittstocker 18 Tore in fünf Partien, gewannen aber drei dieser Begegnungen jeweils nur mit einem Treffer Unterschied. Das ist die Veritas-Bilanz (19) ein klein wenig besser. Aber insgesamt scheint sich morgen ein Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe anzubahnen.





von Oliver Knoll

erstellt am 21.Jun.2017 | 21:29 Uhr