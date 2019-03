Aufatmen: Bahn fördert weiter

Eisenbahner-Anteil bei den Mitgliedern des ESV Wittenberge beträgt knapp 52 Prozent / Alter Vorstand komplett wiedergewählt

von Oliver Knoll

26. März 2019, 22:16 Uhr

Der ESV Wittenberge bleibt förderwürdig. Rund 52 Prozent der 380 Mitglieder des Eisenbahnersportvereins sind oder waren zum 1. Januar 2019 bei der Bahn beschäftigt. Somit erfüllt der Club das Kriterium (Mindestens 50 Prozent Bahnangehörige) und wird weiterhin als Mitglied des Verbands Deutscher Eisenbahner-Sportvereine gefördert. Allerdings ist die Zahl der Eisenbahner im Vergleich zu 2018 um rund 3,5 Prozent zurückgegangen. Das war die wohl wichtigste Erkenntnis der ESV-Mitgliederversammlung am Montagabend in der Awo-Begegnungsstätte in der Perleberger Straße.

Außerdem hielten die 40 Mitglieder ihrem bisherigen Vorstand die Treue. Sie entlasteten das alte Führungsgremium und bestätigten es bei dann bei den Neuwahlen. Auf allen Positionen einstimmig. Zuvor hatte der alte und neue ESV-Vorsitzende Armin Gutsche berichtet, dass „der Verein sich finanziell konsolidiert hat“. Das führte er unter anderem auf die „wichtige Erhöhung der Beiträge“ zurück.

Die Mitgliederzahlen insgesamt sind leicht rückläufig. Vor allem der Anteil der 18- bis 45-jährigen Mitgliedern ist im Verein mit seinen 13 Abteilungen gering. Dagegen ist der ESV allgemein sehr aktiv. „Sparkassenpokal der Ringer, das Stadionsportfest der Leichtathleten, die Tischtennisturniere, das Eugen-Engel-Gedächtnisturnier im Schach oder die Radtourenfahrten – ohne den ESV wäre in Wittenberge wenig los“, zählte der stellvertretende Vorsitzende Torsten Beckendorf Veranstaltungen auf.

Armin Gutsche gab einen Ausblick auf das ESV-Gelände, das die Stadt eventuell von der Bahn käuflich erwerben möchte. „Nach Gesprächen mit der Stadt können wir dort weiterhin ein Areal nutzen. Mit oder eventuell auch ohne Miete. Mit dem Aufbauten und einem Kleinfeldplatz. Wir haben im Fußball nur noch eine Altherrenmannschaft. Für Platz und Aufbauten ständen 165000 Euro aus Hochwassergeldern zur Verfügung“, erklärte Gutsche.