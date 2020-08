Dritter Sieg im dritten Spiel : Auswärtserfolg beschert Aufstiegsfinale

Wittenberger Tennisherren 40 nehmen Hürde in Guben

von Oliver Knoll

18. August 2020, 22:00 Uhr

Die Tennisherren 40 des SV Empor/ Grün-Rot Wittenberge schnuppern am Sieg in der Staffel C der Bezirksoberliga II. Nach zwei 5:4-Erfolgen zuvor setzte sich das Sextett jetzt mit 6:3 in der Auswärtspartie bei der SG Guben/Vetschau durch.

Die weiteste Auswärtsfahrt endete für die Wittenberger mit einem Erfolgserlebnis. Das bedeutet, dass es jetzt zwischen den Prignitzern und dem ebenfalls in dieser Sommerserie noch ungeschlagenen Team des Berliner Tennis- und Tischtennisclubs Grün-Weiss am 30. August in Wittenberge zu einem Endspiel um den Staffelsieg kommt.

In der Partie bei der SG Guben/Vetschau legten die Akteure von Empor/Grün-Rot den Grundstein zum späteren Erfolg in den Einzeln. Nach sechs Duellen stand es 4:2 für die Gäste. Benjamin Kampehl (6:3, 6:2 gegen Ricky Beyer), Jens Bartkowiak (6:4, 6:1 gegen Ralph Lezius), Michael Helzel (0:6, 6:3, 10:6 gegen Carsten Wilke) und Matthias Schawe (6:1, 6:0 gegen Mathias Kleindienst) behielten in ihren Spielen die Oberhand. Marko Rath (0:6, 1:6 gegen Frank Mühling) und Jan Peters (3:6, 4:6 gegen Torsten Adolph) mussten dagegen den Gegnern den Sieg überlassen.

Aus den drei Doppeln benötigten die Wittenberger noch einen Sieg zum Gesamterfolg. Es wurden zwei. Kampehl/Helzel besiegten Mühling/Lezius 6:1, 6:3 und Peters/Schawe bezwangen Wilke/Kleindienst 6:3, 6:1. Die Gäste lagen uneinholbar mit 6:2 vorn. Die 2:6, 6:4, 7:10-Niederlage von Rath/ Bartkowiak gegen Beyer/ Adolph fiel nicht mehr ins Gewicht.

Ein eventueller Aufstieg ist derzeit noch kein Thema. „Wir wurden ja vor dieser Saison schon zwei Ligen höher eingestuft. Und haben gezeigt, dass wir hier mithalten können“, sagte der Wittenberger Mannschaftsleiter Jens Bartkowiak.