Leichtathletik : Enya Krüger knackt Kreisrekord

Der Wettergott ist den Prignitzer Leichtathleten bei den Kreis-, Kinder- und Jugendspielen in den letzten Jahren nicht wohl gesonnen. „Nach der Pleite im Vorjahr mit Abbruch der Veranstaltung waren die Bedingungen in diesem Jahr zwar besser, aber nicht Leichtathletik-freundlich. Nieselregen, glatte und feuchte Absprungstellen beim Weit-und Hochsprung sowie ein rutschiger Kugelstoßring“, bedauerte der langjährige Vorsitzende des Kreisverbandes, Manfred Pelen, die Bedingungen für die 157 Teilnehmer im Wittenberger Ernst-Thälmann-Stadion, fügte aber hinzu: „Leichtathleten lieben zwar die Sonne und das warme Wetter, sind aber nicht wasserscheu.“

Und die Athleten, nicht nur die Mehrkämpfer der Altersklasse (AK) 7 bis 13, sondern auch die Älteren geizten nicht mit guten Leistungen und stellten neue Bestleistungen und sogar Rekorde gab. Allen voran die Jüngsten, Enya Krüger (W 7), vom SSV Einheit Perleberg. Im 800 Meter-Lauf verbesserte sie mit einer Zeit von 3:28,20 Minuten den seit 1987 bestehenden Rekord um über fünf Sekunden.

Im Dreikampf schrammte Ben Jaeger (M7, Hertha Karstädt) nur um drei Punkte am bestehenden Kreisrekord von 723 Punkten vorbei. Dabei gelang ihm im Weitsprung ein Satz auf 3,25 m, der fünf Zentimeter über dem bisherigen Rekord lag und von keinem geringeren als Wilhelm Paproth gehalten wurde.

Auch ein neuer Stadionrekord wurde aufgestellt. Eine gute Bekannte, die achtjährige Amelie de Beer von der SG Niederbarnim, verbesserte im Dreikampf ihren eigenen Rekord um 20 auf 1132 Punkte.

Weitere gute Leistungen erzielte Elina Brohse (W 14) vom ESV Wittenberge im Hochsprung mit 1,58 m, die Kugel stieß sie auf 10,09 m. Samuel Wolter (M12/SSV Einheit Perleberg) warf innerhalb des Vierkampfes den 200g schweren Schlagball auf ausgezeichnete 58,10 Meter. Das bedeutet in der AK 12 Platz zwei in der ewigen Prignitzer Bestenliste.

Mit sehr guten Laufleistungen über 800 Meter konnten, neben Enya Krüger, weitere junge Läuferinnen und Läufer überzeugen. Melina Kösterke (W8) vom ESV Wittenberge, 3:20,68 min. Ben Jaeger hatte noch die Kraft, nach dem Dreikampf die 800 Meter in 3:16,93 min zu laufen, was Platz fünf in der Bestenliste der Prignitz bedeutet. Nathalie Loock (W 13) vom SSV Einheit ging es ebenso. Sie ließ sich den Sieg über die doppelte Stadionrunde in 2:33,21 min nicht nehmen.

Das Starterfeld über 100 Meter der Mädchen W14 musste bei 13 Teilnehmerinnen erst zwei Vorläufe absolvieren, um im Endlauf den Sieger zu ermitteln. Hier lieferten sich die beiden schnellsten Mädchen der Prignitz in dieser Altersklasse, Luise Gräfling vom ESV und Lucy Babekuhl (SSV Einheit), ein spannendes Laufduell, das Luise in 13,49 s gegen Lucy (13,60s) knapp für sich entschied.



Karstädter meistern Doppelbelastung

Für einige Karstädter Jungen wie Lennard Muhs oder Florian Schmidt waren die Jugendspiele bereits der zweite Wettkampf innerhalb weniger Tage. Beim Leichtathletik-Landesfinale im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ in der Wettkampfklasse IV in Löwenberg verkaufte sich das Duo mit dem Team der Grundschule Karstädt großartig, belegte mit 5 869 Punkten den dritten Platz und lag nur 27 Zähler hinter dem Landesmeister und Teilnehmer am Bundesfinale, der Grundschule Schönow (5 896). Zur zweitplatzierten Zeppelin Grundschule Potsdam (5 883) fehlten den Karstädtern am Ende nur 14 Punkte.

Dementsprechend positiv fiel das Fazit von Sportlehrer und Trainer Axel Richert aus. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Abschneiden, hätten nicht gedacht, dass wir so lange mit den beiden führenden Schulen mithalten können. Man darf ja nicht vergessen, dass diese Schulen bis zu 500 Kinder haben. Wir haben gerade einmal 190“, hob Richert den Stellenwert der Teamleistung hervor.