Erneut auswärts erfolgreich

PHC-Handballern gelingt mit 27:24 (13:10) beim SV Eichstädt 1949 der dritte Sieg in der Fremde

von Oliver Knoll

19. November 2018, 03:31 Uhr

Mit ihrem dritten Auswärtssieg der Saison haben die Handballer des PHC Wittenberge ihr Punktekonto erst einmal ausgeglichen gestaltet (8:8). Die Prignitzer gewannen beim SV Eichstädt 1949 mit 37:24 (13:10) und belegen nun Tabellenrang sechs

„Über weite Teile des Spiels haben wir eine ordentliche Leistung gezeigt, es jedoch nicht geschafft, uns frühzeitig entscheidend abzusetzen“, sagte PHC-spielertrainer Martin Hückel zu der Partie. Die für die Wittenberger etwas ungewöhnlich war, denn in der Halle in Eichstädt herrscht Harz-Verbot. Das führte beim PHC dann doch zu Fehlwürfen sowie Fang- und Abspielfehlern.

Es entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Der PHC führte schnell 4:1, Eichstädt gelang der 6:6-Ausgleich. In der Folge lagen stets die Gäste vorn. Denn deren Abwehr stand nach und nach immer besser und das gesamte Team freundete sich dann auch langsam mit dem Spielgerät an. So gelang es dem PHC, das Spiel an sich zu reißen. Eichstädt blieb jedoch dank einfacher Tore auf Tuchfühlung.

„In der 2. Halbzeit spielten wir nun leider zu unkonzentriert und mit wenig Laufbereitschaft. Wir waren zwar stets in Führung, machten das Spiel aber nochmal unnötig spannend. Eichstädt gab zu keiner Zeit auf“, berichtete Martin Hückel von einer kleinen Schwächephase seines Teams. Die Wittenberger hatten sich leicht abgesetzt (20:16/46.), ließen die Gastgeber aber immer wieder näher kommen (23:22/55.).

Doch in der Schlussphase behielten die Gäste einen kühlen Kopf und brachten den Vorsprung dennoch ins Ziel. Mit der Schlusssirene erzielte Sebastian Könning den 27:24-Endstand.

„Wir sind glücklich über die zwei Punkte und befinden uns jetzt erstmal im ruhigen Mittelfeld. Ein Lob wieder an die Mannschaft. Wir sind abermals als Team aufgetreten und haben Spielfreude gezeigt“, lautete das Fazit von Hückel.