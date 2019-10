Fussball : Falsch gewechselt – Sieg aberkannt

Fußballkreis-Sportgericht verhängt in drei Fällen insgesamt 345 Euro Geldstrafe

von Oliver Knoll

16. Oktober 2019, 21:48 Uhr

Das Sportgericht des Fußballkreises Prigntz/ Ruppin (FKPR) urteilte zuletzt nicht nur über die Vorkommnisse bei der Partie SV Buckow gegen TSV Uenze („Der Prignitzer“ berichtete), sondern auch in weiteren Fällen. Dabei handelte es sich um einen Nichtantritt, um die Abmeldung einer Mannschaft vom Spielbetrieb sowie um den Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs. Der Sportgerichtsvorsitzende Thomas Wange gewährte einen Einblick in die Urteile.

So wird das nicht ausgetragene Meisterschaftsspiel der Kreisliga West zwischen dem SV Buckow und Rot-Weiß Gülitz am 1. September mit 0 Punkten und 0:2 Toren für den SV Buckow als verloren und mit 3 Punkten und 2:0 Toren für Rot-Weiß Gülitz als gewonnen gewertet. Das Spiel wurde von den Gastgebern am 30. August per Mail beim Staffelleiter abgesagt. Als Begründung wurde Spielermangel angegeben. Eine Nachweisführung durch den Verein erfolgte nicht. Das Sportgericht kam zum Urteil, dass der SV Buckow den Spielausfall schuldhaft verursacht und entschied auf die bereits erwähnte sportliche Wertung. Darüber hinaus wird der SV Buckow zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Euro verurteilt und hat dieKosten des Verfahrens in Höhe von 20 Euro zu tragen. Weil der SV Buckow zum ersten Mal nicht angetreten ist, wurde die Geldstrafe vermindert festgelegt. Für den SVB ist es aber alles in allem ein teurer Saisonbeginn. Die Geldstrafen aus den beiden Fällen gegen Uenze und Gülitz addiert, muss der Verein insgesamt 450,52 Euro berappen.

Die Abteilung Fußball des Berger SV hat die Mannschaft der D-Junioren beim Vorsitzenden des Jugendauschusses des FKPR vom laufenden Spielbetrieb abgemeldet. Als Begründung wurde personelle Gründe angegeben. Das Sportgericht verurteilte den Berger SV zu einer Geldstrafe in Höhe von 50 Euro. Die bisher ausgetragenen Spiele werden annulliert und für die nicht ausgetragenen Spiele erfolgt keine Wertung. Die Kosten des Verfahrens in Höhe von 20 Euro trägt der Berger SV.

Ein klein wenig länger her ist ein anderer Fall aus dem Unteren Kreispokal. Dort legte der SV Dergenthin Einspruch gegen die Wertung des mit 1:3 verlorenen Erstrundenspiels bei Blau-Weiß Dannenwalde am 8. September ein. Ein Dannenwalder Spieler wurde in der Pause ausgewechselt und in der 82. Minute wieder eingewechselt. Diesen Sachverhalt bestätigten die Dannenwalder schriftlich auf Nachfrage.

Laut Spielanweisungen des FKPR ist diese Vorgehensweise (die für Punktspiele in der Kreisklasse erlaubt ist) für den Pokalwettbewerb nicht anzuwenden. Der Spieler war durch die Auswechslung somit nicht mehr spielberechtigt und hätte nicht wieder ins Spielgeschehen zurück gewechselt werden dürfen. So gab das Sportgericht dem Einspruch des SV Dergenthin statt und wertete das Pokalspiel für Blau-Weiß Dannenwalde als verloren und für den SV Dergenthin als gewonnen. Dergenthin zog in die nächste Pokalrunde ein.

Der Dannewalder Akteur wurde für zwei Pflichtspiele gesperrt, der SV Blau-Weiß zu einer Geldstrafe in Höhe von 80 Euro verurteilt. Außerdem trägt der Verein die Kosten des Verfahrens (25 Euro). Dem SV Dergenthin wird gemäß Rechts- und Verfahrensordnung des Fußball Landesverbandes die Einspruchsgebühr zurück erstattet.