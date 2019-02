Fussball : Favoritenrolle bestätigt

Veritas Wittenberge/Breese gelingt durch 4:0-Heimsieg gegen Treuenbrietzen ein Rückrundenstart nach Maß

von Torsten Gottschalk

25. Februar 2019, 06:55 Uhr

Als Schiedsrichter Henri Pyritz die Fußball-Landesklassepartie zwischen dem FSV Veritas Wittenberge/Breeese und dem TSV Treuenbrietzen am Samstag pünktlich abgepfiffen hatte, ballten Maik Stolz und Ulf Brunnemann die Fäuste und klatschten sich zufrieden ab. Zuvor hatten das Duo, das die etatmäßigen Veritas-Coaches Christian Krause (krank) und Manuel Roeseler (verreist) an der Seitenlinie vertrat, sowie die 100 Zuschauer im Thälmann-Stadion ein klares 4:0 (1:0) ihres Teams gesehen. „Am Ende war es auch in der Höhe ein verdienter Sieg für uns. Von den Gästen kam aus dem Spiel heraus gar nichts. Wir hingegen haben aus unseren Chancen noch zu wenig gemacht“, so Brunnemann .

Bereits in der 9. Spielminute drosch Kapitän Sebastian Metschulat den Ball nach mustergültiger Vorarbeit von Marc Michitsch zum 1:0 unter die Latte des TSV-Gehäuses. Anschließend hatten Christian Münster (13.) oder Florian Artlich (34.) weniger Glück bei ihren Abschlüssen. Zudem scheiterte Geburtstagskind Tobias Bober mit einem an Metschulat verwirkten Foulelfmeter an TSV-Keeper Schwericke (38.). So blieb es bis zu Pause bei der knappen Führung der hochüberlegenen Gastgeber.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Geschehen auf dem Rasen. Nachdem Philipp Petraschek den Ball nicht am Gästekeeper vorbei bekam (49.), machte es Christoph Nitsche zehn Minuten später besser und setzte einen Foulelfmeter knallhart zum 2:0 in die Maschen. Und immer wenn Veritas schnell über die Außen spielte, war Alarmstufe Rot im Gästestrafraum angesagt. Wie beim 3:0, als Marvin Michitsch den Ball technisch gekonnt an Schwericke vorbei ins Tor spitzelte. Mit dem 4:0 durch Metschulat (79.) waren die Messen endgültig gesunken. Glück hatten die Gastgeber, als der Tabellenvorletzte in der Schlussphase nach Freistößen zweimal am Aluminium scheiterte.