Mit Gegenstand beworfen : Gewalt gegen Schiris vorbeugen

Andreas Schmierschalla erlebt Spielabbruch als Assistent an der Linie

von Oliver Knoll

10. Juli 2020, 23:00 Uhr

Ein Fußball-Thema ist wegen der Corona-Krise ein wenig in Vergessenheit geraten: Die Gewalt gegen die Schiedsrichter auf den Plätzen. Im Laufe der abgebrochenen Saison hatten die Meldungen über tätliche Angriffe auf Unparteiische bundesweit zugenommen. In der Prignitz bislang zum Glück nicht. Es gab einen Fall. Daran beteiligt war Andreas Schmierschalla als Schiedsrichterassistent an der Linie.

Er beschreibt seine Eindrücke und die Aufarbeitung nach dem Vorfall. Nicht um irgendjemanden an den Pranger zu stellen, sondern eher als Appell, um künftig solchen Fällen entgegenzuwirken. Um aufzuklären. Es betrifft das Kreisoberligaspiel zwischen Blumenthal/Grabow und Stahl Wittstock. „Da sind wir mit einem Gegenstand beschmissen worden“, erzählt Andreas Schmierschalla. Das war in der 70. Minute. Kurz zuvor hatte Schiedsrichter Andreas Puls beim Stand von 3:0 für Blumenthal/Grabow auf Elfmeter für die Gastgeber entschieden. Das brachte Spieler und Fans von Hansa auf die Palme. Nach „Prignitzer“-Informationen flogen Bierbecher. Andreas Puls fühlte sich und sein Team bedroht und brach das Spiel ab.

Blumenthal-Trainer Ralf Lengert und Stahl-Trainer Dietmar Anrdree hielten den Abbruch für übertrieben und versuchten, den Schiedsrichter zur Fortsetzung zu bewegen. Dieser blieb jedoch bei seiner Entscheidung und kündigte einen Sonderbericht für den Staffelleiter an. Die Partie wurde ein Fall für das Sportgericht. Das entschied, die Begegnung mit 3:0 für Blumenthal/Grabow zu werten.

„Mit der Situation, die zum Abbruch führte, musste ich erst einmal fertig werden. Ich hatte schon den Gedanken, aufzuhören. Aber da würde mir was fehlen in meinem Leben.Und wir Schiedsrichter halten zusammen. Ein Dank geht an Guido Rauchstein, der mich nach diesem Wochenende wieder aufbaute. Und es war sehr gut, dass der Fußballkreis Prignitz-Ruppin am Lehrabend darüber gesprochen hat. Das zeigt mit, dass man auch in so einer Situation zusammensteht“, erzählt der 31-jährige Unparteiische, der im Kreis pfeift und in Kreisoberliga und Landesklasse an der Linie steht.

Während es hier im Kreis doch glimpflich abgeht, gibt es im Land schon andere Fälle. Einer stach besonders hervor: In einem Spiel der A-Junioren in der Landesklasse Ost zwischen der SpG Basdorf/Wandlitz und FV Preussen Eberswalde, flüchtete der Schiedsrichter aufgrund von Gewaltandrohungen mit der Gast-Mannschaft nach Spielende in die Kabine und verständigte die Polizei. Solchen Aktionen hat Jens Kaden, Präsident des Fußball Landesverbands Brandenburg (FLB), den Kampf angesagt. „Schiedsrichter sind weder Freiwild für Beleidigungen und Bedrohungen, noch sind sie Sandsäcke für Aggressionen. Jegliche Art von Gewalt wollen wir nicht. Sie gehören nicht auf unsere Sportplätze und werden konsequent verfolgt werden. Wir möchten die Vereine sensibilisieren, negativen Tendenzen im Umgangsverhalten untereinander, insbesondere gegenüber Schiedsrichtern, mit aller Entschlossenheit entgegenzuwirken“, wurde er zitiert.

Zurück zum Fußballkreis Prignitz-Ruppin (FKPR). Zum Schiedsrichterausschuss. Der hat das auch registriert. „Der Fall Bumenthal gegen Wittstock ist mir auch geläufig. Ich war nicht vor Ort aber die Details aus dem Sonderbericht vom Schiedsrichter-Kollektiv erzeugen bei mir Verständnis, dass man hinterfragt, warum man sich sowas in seiner Freizeit als Hobby antut. Es freut mich sehr, dass der betroffene Schiedsrichter weiterhin dabei ist. Fakt ist: Jeder Fall von Gewalt oder Beleidigungen gegenüber Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichtern ist einer zu viel. Auch wenn ich es aktuell nicht in Zahlen ausdrücken kann, sind wir in Brandenburg im Vergleich zu anderen Landesverbänden weniger von üblen Respektlosigkeiten oder körperlichen Übergriffen betroffen“, sagte Sebastian Werner, 2. Vorsitzender des Ausschusses. Er weiß aber auch: „Eine Dunkelziffer an Vorfällen bleibt sicher verborgen, da sich nicht immer die Mühe gemacht wird, einen Sonderbericht zu schreiben oder entsprechende Vermerke im Spielberichtsbogen zu machen. Unsere Unparteiischen sind angehalten, Sonderberichte zum Gegenlesen und Feedback geben an ein Mitglied des Ausschusses zu übermitteln. Wir helfen da gerne und wollen unsere Schiedsrichter immer ermutigen, grobes Fehlverhalten zu melden. Nur so können weitere Instanzen wie Staffelleiter oder Sportgericht Entscheidungen treffen.“

Das Schlusswort hat Andreas Schmierschalla. Er wirbt um Verständnis bei den Akteuren: „Viele Spieler vergessen, dass der Schiedsrichter auch bloß eine ganz normale Person ist, der auch mal Fehler unterlaufen“, erklärte der Unparteiische, der in der kommenden Saison für den KSV Prignitz pfeift.