Reiten : Gleich drei neue Titelträger

Thilo Banik (Springen), Desiree Pfauder (Dressur) und Hartmut Schulz (Fahren) sichern sich Prignitzer Kreismeisterschaft 2018

von svz.de

29. August 2018, 07:07 Uhr

Die Prignitzer Kreismeister 2018 im Spring- und im Dressursattel sind ermittelt. Mit 89 Punkten Vorsprung sicherte sich Thilo Banik vom RFV Bresch (386 Punkte) in diesem Jahr den Kreismeistertitel bei den Springreitern. Banik holte bei den Turnieren in Blüthen, Gulow, Uenze, Groß Lüben, Putlitz, Viesecke und Berge die notwendigen Punkte für seinen Gesamtsieg.

Den Vize-Kreismeistertitel sicherte sich Christian Lehmann (RC Gulow) mit 297 Punkten. Lehmann sammelte zusätzlich noch in Pritzwalk Punkte. 292,5 Punkte bedeuteten für Robert Bruhns (Jumping Arena Gadow) Platz drei in der Kreismeisterschaft. Bruhns benötigte dafür lediglich fünf der acht Prignitzer Wertungsturniere. Titelverteidiger Thomas Kann (Uenze) landete im Endklassement mit 254,5 Punkten auf Rang sechs.

Insgesamt galoppierten 29 Prignitzer in die Wertung im Springreiten, 16 von ihnen sind Reiterinnen. Im vorigen Jahr waren es nur 22, darunter acht Amazonen.

Die „Krone“ der Prignitzer Dressurreiter 2018 setzte sich Desiree Pfauder von der RSG Pritzwalk auf. Auf ihrem Punktekonto standen 285 Punkte. Damit gelang der jungen Reiterin nach 2015 zum zweiten Mal der „Sprung“ zu Gold. Die damals 18-Jährige löste Jeannette See (RV Lindenhof/Klein Woltersdorf) nach 16 Jahren „Daueranspruch“ auf den Kreismeistertitel ab. 2016 und 2017 sicherte sich die Dressurausbilderin den Kreismeistertitel, den sie in diesem Jahr nun wieder an Pfauder abgab. Mit 243,5 Punkten wurde Jeannette See Vize-Kreismeisterin vor Annalena Höfer vom Voltigier RFV Demerthin, die auf 216, 5 Punkte kam.

In der Dressur sammelten in diesem Jahr sogar 37 Prignitzer Punkte, 2017 waren es sechs weniger. Mit Jörn Eilmes und Friedhelm Finschow waren es in diesem Jahr nur zwei männliche Bewerber, die in die Phalanx der Reiterinnen im Dressurviereck eindrangen.

Am vergangenen Wochenende punkteten noch die Fahrer in Freyenstein, denn das dortige Turnier kam mit in die Wertung, obwohl es zum Kreisverband Ostprignitz-Ruppin gehört. Mit sechs Punkten Vorsprung sicherte sich Hartmut Schulz (RFV Putlitz) den Kreismeistertitel. Nach der Putlitzer Veranstaltung führte der Altmeister bereits die Wertung an. Titelverteidiger Tarek Wendrock (RSG Pritzwalk) spannte dann auch noch als einziger Prignitzer beim Zwei-Phasen-Hindernisfahren am Sonntag an und wurde mit 53 Punkten Vize-Kreismeiter.

Gerald Tuppat belegt Rang drei mit 39 Punkten. Der Fahrer vom PSV Am Meynbach ging weder in Putlitz noch in Freyenstein an den Start. Tuppat war am Wochenende mit seinen Lewitzern siegreich im Vierspänner-Hindernisfahren mit Geländehindernisssen auf der Ascania in Sachsen-Anhalt.

Bei den in diesem Jahr wieder in die Wertung aufgenommenen Einspännern dominierten die Damen mit Silja Schörfke als junge Titelträgerin vor der Vize-Kreismeisterin Melina Kloda (beide PSV Am Meynbach) und Heike Rieckhoff (RFV Preussen Pritzwalk).

Drei neue Titelträger: Es ist Bewegung in die Prignitzer Kreismeisterschaften gekommen. Die Ehrung der Sieger und Medaillengewinner erfolgt am 24. November auf dem Kreisreiter- und Züchterball.