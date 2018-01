Kegeln : Heike Bolzmann mit Titel-Hattrick

Auch Seedorfer Herren räumen bei Kreismeisterschaften kräftig ab

von Torsten Gottschalk

22. Januar 2018, 22:26 Uhr

Ganz im Zeichen der Männer vom SVL Seedorf von 1919 standen die Kreiseinzelmeisterschaften des Prignitzer Keglerverbandes (PKV) – gleichzeitig Qualifikationsturnier für die Regionaleinzelmeisterschaften Nord in Hennigsdorf (18. März). Auf der Bundeskegelbahn in Glövzin sicherten sich Spieler vom Löcknitzstrand alle Titel in den vier Herrenkonkurrenzen. Bei den Damen holten die Damen der SG Traktor Perleberg zwei der drei zu vergebenen Goldmedaillen.

„Die Beteiligung war recht gut. Schade nur, dass sich die Putlitzer Kegler gegen die Etablierten noch nicht messen wollen. Ansonsten gab es auch einige Überraschungen“, zog PKV-Vorsitzender Sebastian Rönning ein erstes Fazit. Zu den von Rönning zitierten Überraschungen zählte der Kreismeistertitel für Marcus Derlig bei den Herren. Mit 917 Holz legte der 24-Jährige ein Ergebnis vor, an dem sich die Konkurrenz die Zähne ausbeißen sollte. Platz zwei ging an Derligs Seedorfer Vereinskollegen Mathias Metzdorf (911), Dritter wurde Sven Koslitz (907) vom SC Hertha Karstädt.

Auch bei den Herren A hatten nicht viele Norbert Witzel ganz oben auf dem Zettel. Der Seedorfer Bundesligaspieler trumpfte groß auf, schob 917 Holz und verbesserte den Bahnrekord in seiner Altersklasse um sieben Holz. SVL-Kapitän Frank Wilke (910) landete auf Rang zwei und qualifizierte sich ebenfalls für die Regios. Bronze holte sich Peter Süßelbeck (Karstädt/ 903).

Gold bei den Herren B ging an Jürgen Reimann. Der 62-Jährige schob 899 Holz und verwies Karstädts Gernot Wollmann (891) und seinen Seedorfer Vereinskollegen Kurt Wilke (880) auf die weiteren Medaillenplätze. Hans-Jürgen Wollmann (880) und Hans-Jürgen Rehbock (beide Karstädt/876) sicherten sich ebenfalls Tickets nach Hennigsdorf. Titelverteidiger Klaus Dahlke (SVL) siegte in der Herren C-Konkurrenz mit 879 Holz. Wilhelm Wendt (859) und Wolfgang Krambeer (839/beide ESV Wittenberge) hatten das Nachsehen.

Bei den Damen schob Heike Bolzmann von der SG Traktor Perleberg sich mit 883 Holz souverän zum Kreismeistertitel. Silber ging an ihre Vereinskollegin Annett Dehmel (867), Bronze an Sarah Wilke (Seedorf/860). Heide Lange war bei den Damen A nicht zu bezwingen und holte sich Gold vor ihrer Perleberger Vereinskollegin Sabine Rexin (839). Bei den Damen B ging der Titel etwas überraschend an Anita Kochnowski (Empor/Grün-Rot Wittenberge/860), die sich gegen die Favoritin Marianne Wilke (Perleberg/850) durchsetzte. Bei den Junioren holte Till Runge Platz eins vor Ricardo Grimm, Hendrik Imm und Nico Kanthak (alle Perleberg).

Auf der Anlage im Perleberger Hotel Stadt Magdeburg wurden die Kreistitel bei den Paaren ausgespielt. Bei den Herren setzten sich Mathias Metzdorf/Frank Wilke mit 887 Holz vor Sven Koslitz/Marcus Derlig (874) und den Perlebergern Axel Granzow/Matthias Lange (865) durch. Bei den Damen holten sich Heike Bolzmann/Marianne Wilke (862) Gold vor Sarah Wilke/Heide Lange (835) und Sabine Rexin/ Kristina Tiedtke (Perleberg/825). Im Mixed-Wettbewerb gewann Heike Bolzmann an der Seite von Frank Wilke mit 891 Holz ihren dritten Titel. Marianne Wilke/Mathias Metzdorf(880) und Sarah Wilke/Sven Koslitz (878) folgten mit Silber und Bronze.