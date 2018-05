Im Mehrkampf nicht zu schlagen

Talente der LG Prignitz gewinnen Landesmeisterschaft in der Teamwertung / Medaillen für Luca Holzmann, Daniel Riedner, Luca Starck

von svz.de

07. Mai 2018, 23:23 Uhr

Die Leichtathletikjungen der Altersklasse 10/11 der LG Prignitz haben in den vergangenen beiden Jahren bereits durch ihre Siege beim Stützpunktpokal und den Team-Landesmeisterschaften auf sich aufmerksam gemacht. Diesmal gingen die Athleten erstmals auch als Gruppe bei den Mehrkampflandesmeisterschaften in Königs Wusterhausen an den Start, um sich auch in der Mannschaftswertung gut zu positionieren.

Für den SSV Einheit Perleberg waren Gustav Kirbach, Luca Holzmann und Daniel Riedner Teil des Teams Prignitz. Daniel und Luca (beide M11) erzielten bereits beim Stadionfest in Wittenberge ein sehr gutes Dreikampfresultat. Beiden Jungen gelang es, mit persönlichen Bestleistungen im 50m-Sprint und Weitsprung dieses Ergebnis zu wiederholen. Luca Holzmann war mit 7,54s und 4,23m der bessere Sprinter und Daniel Riedner mit 7,63s und 4,39m der bessere Springer. Mit ihren Ballwurfweiten von 45 und 44 Metern konnten beide Jungen zufrieden sein, blieben aber hinter ihren Möglichkeiten. Am Ende teilte sich das Duo hinter dem Sieger aus Hohen Neuendorfer mit der gleichen Punktzahl von 1179 Punkten den Silberrang.

Seinen ersten Wettkampf auf Landesebene bestritt der zehnjährige Gustav Kirbach. Mit drei Bestleistungen in drei Disziplinen (50m: 7,97s – Weitsprung: 3,89m – Ballwurf: 33,50m) konnte er sehr zufrieden sein, zeigte aber auch, dass noch viel Luft nach oben ist. In der Endabrechnung belegte er damit einen hervorragenden 6. Platz.

Die drei Perleberger Jungen bildeten zusätzlich zur Einzelwertung auch eine Mannschaft gemeinsam mit dem Kyritzer LV. Deren Jungen Hannes Röhrs (M10), Michael Röhrs und Kay Bamberg (beide M11) belegten die Plätze 3, 6 und 9. Mit diesem geschlossenen Mannschaftsergebnis war ihnen der Landesmeistertitel nicht mehr zu nehmen. Mit 5 641 Punkten gewannen sie am Ende mit 500 Punkten Vorsprung vor dem SC Potsdam.

In der M12 stellte sich Luca Starck dem Vierkampf. Nach 75m-Sprint, Weitsprung und Ballwurf ging er als Punktebester in den abschließenden 800m-Lauf. Da dies nicht seine Paradedisziplin ist, kämpfte er um jede Sekunde. Das lohnte sich, denn am Ende lag er mit nur einem Punkt Vorsprung vor Platz 4 noch auf dem Bronzerang. Besonders freute sich der Perleberger Athlet über seine 75m-Sprintzeit von 10,25s.