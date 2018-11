Kellerduell in Pritzwalk

Landesliga-Schlusslicht FHV empfängt morgen den Vorletzten Einheit Perleberg / Landesklasse: Gülitz reist zum starken Aufsteiger

von Oliver Knoll

15. November 2018, 23:30 Uhr

Das Pokal-Wochenende auf Landes- und Kreisebene nutzen einige der bereits aus den Wettbewerben ausgeschiedenen Fußballvereine, um das ein oder andere Punktspiel vorzuziehen. Das gilt in der Landesliga Nord für den Pritzwalker FHV und Einheit Perleberg. Das ursprünglich für den 15. Dezember angesetzte Kreisderby findet am morgigen Samstag um 14 Uhr in der Dinnebier-Arena statt. Und in der Landesklasse West tragen Eintracht Alt Ruppin und Rot-Weiß Gülitz ihr eigentlich für kurz vor Weihnachten geplantes Duell ebenfalls bereits morgen aus.

Pritzwalker FHV – Einheit Perleberg. In der Dinnebier-Arena empfängt das Schlusslicht den Vorletzten. Und beiden Teams hilft in der augenblicklichen Situation nur ein Sieg. Beide brauchen Punkte, damit der Rückstand zu den rettenden Plätzen nicht zu groß wird. Der beträgt momentan drei (Einheit) und vier Zähler (FHV).

Die scheinbar bessere Ausgangslage haben die Gäste. Bei den Perlebergern, die noch längere Zeit auf den am Knie verletzten Christian Becken verzichten müssen, platzte mit dem 3:2 in Premnitz vom Ergebnis her endlich mal der Knoten. Daran möchte das Team der Trainer André Schutta und Stefan Prüfer gern morgen anknüpfen und vielleicht den 1:0-Erfolg vom letzten Auftritt in Pritzwalk im August 2017 wiederholen.

Für den gastgebenden FHV ist es bereits die achte Heimpartie. Die Ausbeute aus den vorangegangenen sieben ist mit vier Punkten eher mager. Dabei hatte nach dem Sieg in Wittstock einiges auf einen Aufschwung der Pritzwalker hingedeutet. Dann aber folgte das 2:3 gegen Ahrensfelde. Gegen den Kreisrivalen soll jetzt aber ein Erfolgserlebnis her. Dabei mithelfen soll Torwart Marcus Boldt, der nach längerer Verletzungspause voraussichtlich wieder zum Kader gehört.

Eintracht Alt Ruppin – Rot-Weiß Gülitz. Beim starken Aufsteiger stehen die Gülitzer vor einer schweren Aufgabe. Dennoch werden die Rot-Weißen als Tabellenvorletzter alles daran setzten, um endlich mal den ersten Saisonsieg einzufahren.