Fussball : Kleiner Kader liefert großes Spiel

Ersatzgeschwächte Perleberger holen beim 4:4 gegen Buckow/Waldsieversdorf einen Punkt

von Oliver Knoll

23. Februar 2020, 21:32 Uhr

Nur ein paar Augenblicke fehlten den Fußballern des SSV Einheit Perleberg zum perfekten Start in die Rückrunde der Landesliga Nord. Beim 4:4 (2:3) im Heimspiel gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 führten die Platzherren kurz vor dem Abpfiff mit 4:3, kassierten dann aber noch den etwas umstrittenen Ausgleich.

„Ja, es ist schade, wir haben zwei Punkte verloren. Aber ich habe einen riesengroßen Respekt gegenüber der Mannschaft. Das war eine sehr gute Leistung“, sagte Einheit-Trainer Maik Arndt zum Auftritt seiner Schützlinge. Die diesmal arg reduziert waren. Den Perlebergern fehlten gleich sechs Stammkräfte. Unter anderem Torwart Jarno Hesse, der von Co-Trainer Kevin Torster zwischen den Pfosten vertreten wurde. Und das laut Trainer-Aussage sehr gut.

Die Platzherren begannen mit dem starken Wind im Rücken sehr engagiert. Lewin Julius Neukirch (4.) erzielte mit einer schönen Einzelleistung das frühe 1:0. Aber die Freude währte nicht lang. Per Foulelfmeter glich Torjäger Toni Hager (13.) für den Tabellenvierten aus. Einheit schüttelte sich kurz und ging durch Lukas Schulze (21.), der einen abgewehrten Ball wuchtig – aber platziert – in Netz drosch erneut in Führung. „In dieser Situation haben wir die Ruhe bewahrt, waren nicht überhastet. Das haben wir trainiert“, freute sich der Coach. Weniger darüber, dass Buckow nicht nur der schnelle Ausgleich durch Hager (23.), sondern auch noch das 2:3 durch Max Nürbchen (35.) gelang. „In der Abwehr waren wir in der ersten Halbzeit etwas unsicher“, erklärte Arndt. Irgendwie verständlich, denn Thomas Brackrock und Denny Feilke haben noch nie zusammen als Innnenverteidiger agiert.

Nach dem Wechsel bot die Einheit-Elf dem Favoriten weiter Paroli. Und wurde für ihren Einsatz und Mut belohnt. Lewin Julius Neukirch (78.) und Marvin Gramsch (87.) drehten die Partie zum 4:3 und erwärmten damit auch die Herzen der rund 100 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz des Jahnsportparks.

Es ging in die Schlussphase. In der warfen die Gäste alles vorn. Einen langen Ball beförderte ein Buckower weiter zu Toni Hager und der markierte mit seinem 17. Saisontreffer den 4:4-Endstand. „Wir glauben, dass der Spieler, der den Ball abgelegt hat, im Abseits war. Nicht der Torschütze. Das hat Kevin Torster dem Schiedsrichter auch so gesagt“, sagte Maik Arndt zu der Szene, in der Schiedsrichter Philip Kublank dem Einheit-Keeper erst die gelbe und kurz darauf die gelb-rote Karte zeigte.