Lea Walter legt alle auf die Schulter

Nachwuchsringerin gewinnt Turnier in Demmen / Junge Kämpfer des ESV Wittenberge auch in Potsdam erfolgreich

von Oliver Knoll

10. April 2019, 23:26 Uhr

Wittenberge | Gleich zwei Wettkämpfe standen für die Nachwuchsringer am vergangenem Wochenende auf dem Programm. Die C- und D-Jugend fuhr mit Abteilungsleiter Artur Scherf und Tino Gerloff als Kampfrichter in die Landeshauptstadt zum Traditionsturnier des RC Germania Potsdam. Die Schülerinnen starteten in Demmin. Die Ausbeute der ESV-Aktiven: Ein Turniersieg, drei weitere Medaillen und einige gute Plätze.

In Potsdam erkämpfte Nima Zamani in der Gewichtsklasse bis 76kg für den ESV die Silbermedaille. Er unterlag im Finale Hassan Hasanov von Preußen Berlin. Der zweite Wittenberger Starter, Miraz Hamed (34 kg), belegte einen Platz im Mittelfeld.

Beim Turnier der Schülerinnen in Mecklenburg-Vorpommern siegte im ersten Duell die ESVerin Lea Sophie Walter (27kg) über Merle Jux (Demmin) und schulterte danach in der ersten Runde Lea Marie Harfmann (SAV Torgelow). Im Finale führte die Wittenbergerin schnell nach Punkten gegen Lynn Zacharias (PSV Schwerin). Mit einem Armhebel in der Bodenlage schulterte Lea Walter auch diese Kontrahentin und wurde Turniersiegerin.

Die Wittenbergerin Jonina Michalke verlor ihr Finale gegen Ekatarina Balashova (Frankfurt) und belegte den 2. Rang. Eine Bronzemedaille kam am Ende des Turniers noch auf das Prignitzer Konto: Nach der Niederlage im Halbfinale schulterte Svenja Konnick (42kg) ihre Kontrahentin Chiara Messerschmidt (Greifswald). Abgerundet wurde das Mannschaftsergebnis des ESV Wittenberge noch mit dem 6. Platz durch Yuna Sattaphan und dem 8. Rang durch Charlotte Kahlert.