Fussball : Martin Rogge erlöst Gülitz

Die Fußballer des SV Rot-Weiß Gülitz haben die Rote Laterne in der Fußball-Landesklasse West abgegeben. Die Elf besiegte im Nachholspiel Union Neuruppin mit 1:0 (0:0) und verbesserte sich auf Rang 14. Schlusslicht ist jetzt der Lindower SV.

Die Gäste, die in der dieser Saison weit hinter ihren eigenen Ansprüchen hinterherhinken, fanden auch gegen die Gülitzer nicht richtig ins Spiel. So entwickelte sich vor 80 Zuschauern eine umkämpfte Begegnung mit wenig spielerischen Momenten und noch weniger gefährlichen Szenen. Die erste nennenswerte Gelegenheit vergab dabei Patrick Gruel. Er setzte einen Schuss mit links knapp neben das Tor.

Auch Neuruppin schaffte es, ab und zu in die gefährlichen Räume zu gelangen. Allerdings fehlte den Gästen ein Stürmer, der für Gefahr sorgte. In der 31. Minute jubelten die Rot-Weißen. Die Freude hielt aber nicht lange an, da der Unparteiische zu Recht eine Abseitsstellung beim Treffer von Patrick Gruel erkannt hatte.

Wer gehofft hatte, dass in der zweiten Halbzeit mehr Spielkultur zu sehen sei, wurde enttäuscht. Weiterhin fand die Partie fast ausschließlich im Mittelfeld statt. Wenn es einmal gefährlich wurde, war es nach Standardsituationen. Stephen Wiede verpasste bei einem Freistoß knapp das Tor. Als niemand mehr mit einem Treffer rechnete, wurde ein langer Ball in den Strafraum der Gäste geschlagen. Mit ein wenig Glück erreichte das Spielgerät Martin Rogge, der mit einer tollen Einzelleistung den Treffer des Tages (79.) zum glücklichen Arbeitssieg erzielte.

In den letzten zehn Minuten versuchten die Neuruppiner noch zum Ausgleich zu kommen, aber eine gute Einschussmöglichkeit ergab sich nicht mehr. Den Schlusspunkt setzte dagegen wieder ein Gülitzer. Eine Aktion von Marco Pantoli wertete Schiedsrichter Dirk Hannemann nach Rücksprache mit seinem Assistenten und dem Spieler als Tätlichkeit und zeigte die Rote Karte. Für die Rot-Weißen war das in dieser Spielzeit der siebte Feldverweis (Fünf gelb-rote und zwei rote Karten).

Durch den zweiten Saisonsieg verlassen die Prignitzer vorerst die Abstiegsplätze. Am Samstag steht das schwierige Auswärtsspiel beim Tabellendritten, Aufsteiger Grün-Weiß Golm, an.