Hallenfussball : Muttis Bester lockt sie alle

Hallen Soccer Cup 2019 – 20 Jahre Freizeitkick in der Bad Wilsnacker Karthanehalle

von Torsten Gottschalk

27. Dezember 2019, 04:00 Uhr

Leute wie die Zeit vergeht. Bereits zum 20. Mal steigt heute der Hallen-Soccer-Cup in der Bad Wilsnacker Karthanehalle. Bei dieser Veranstaltung treffen sich viele aktive und ehemalige Fußballspieler aus der Prignitz zum gemeinsamen „Budenzauber“. Ab 18 Uhr spielen sechs Mannschaften beim Jubiläumsturnier um den Sieg und um den von Frank Dannehl (ehemaliger Trainer vieler Kicker) gesponserten Wanderpokal.

Was die Brüder Stephan und Marco Michelis sowie Sebastian Koch, Norman Will oder Nico Schütt vor nunmehr zwei Jahrzehnten vielleicht nicht geahnt haben, war, dass sich diese Veranstaltung zu einem Selbstläufer entwickeln würde und regelmäßig aktive und ehemalige Fußballer aus der Prignitz zum Spektakel in die Karthanehalle lockt. Die meisten Kicker kommen nicht nur wegen des Fußballs in die Kurstadt, sondern auch um sich mal wieder mit Bekannten und Fußballfreunden zu treffen. Das ist es, was die Organisatoren immer wieder antreibt.

In diesem Jahr erwarten die Gastgeber von „Muttis Bester“ um Norman und Marten Will, Ronny Kabel oder den Michelis-Brüdern fünf weitere Teams, die bereits bei der Erstauflage vor 20 Jahren dabei waren, zum als Ü30 ausgeschriebenen Jubiläumsturnier in der Halle. So hat sich zum Beispiel Marco Lüders mit seinem Team „Heul doch!“ um die ehemaligen Einheit-Spieler Matthias Hoffmeister und Thomas Geisler angesagt. Mit dabei sein wird natürlich auch „Feiles Freizeitteam“ aus Weisen um Maik Feilert, das als Titelverteidiger ins Rennen geht. Auch die „Cubaner“ um Robin Haase und Steffen Stolz aus Wittenberge werden die Hallenschuhe wieder schnüren. Beim Perleberger Team um Mathias Brosig wollen unter anderem Andre Moheit, Dirk Starck oder Michael Walter-Schwarz auf dem Hallenparkett zaubern. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die Vater/Sohn Truppe aus Wittenberge um Olaf und Christian Hoppe. Diese sechs Teams werden im Modus Jeder-gegen-Jeden den Jubiläumstitel ausspielen.

„Wichtig ist, dass alle viel Spaß haben und sich keiner verletzt“, meint Stephan Michelis. Und wo will das Gastgeberteam von „Muttis Bester“ am Ende landen? „Mal sehen. Es stimmt, wir haben das Turnier schon lange nicht mehr gewonnen. Ziel ist ein Platz unter den ersten drei Teams“, antwortet der Turniermitorganisator vom SV Prignitz Bad Wilsnack/Legde.

Die Traditionsveranstaltung, die vor 20 Jahren in Bad Wilsnack mit dem Neubau der Mehrzweckhalle seinen Ursprung fand, startet bereits um 14 Uhr. Dann wird Moderator und Buchautor Ulli Potofski zur Einstimmung auf das Fußballturnier vor knapp 100 Zuschauern eine Lesung abhalten und unter anderem über ein Buch, das er zusammen mit Manuel Neuer geschrieben hat, berichten.