Fussball : Nach gutem Saisonauftakt abgestürzt

Kicker von Einheit Perleberg hinken in der Landesliga Nord eigenen Ansprüchen noch etwas hinterher

von Torsten Gottschalk

16. Februar 2018, 21:32 Uhr

Die Fußballer des SSV Einheit Perleberg hinken in der Landesliga Nord den eigenen Ansprüchen noch etwas hinterher. Mit 16 Punkten aus 14 Spielen (vier Siege, vier Unentschieden, sechs Niederlagen) belegen die Rolandstädter zur Winterpause Platz neun in der durch viele Spielausfälle doch arg verzerrten Tabelle. Und das Team von Trainer André Schutta kann – Siege der derzeit noch hinter dem SSV platzierten Teams von Neustadt, Babelsberg 03 II und Pritzwalker FHV in deren Nachholspielen vorausgesetzt – durchaus noch weiter nach unten durchgereicht werden. Allerdings beträgt der Abstand der Kreisstädter zum ersten Abstiegsplatz auch schon satte zwölf Punkte.

Dabei starteten die Perleberger furios in die Saison und blieben nach den Siegen gegen Brandenburgliga-Absteiger Neustadt (2:1) und in Pritzwalk (1:0), der Nullnummer gegen den FSV Babelsberg 74 und dem deutlichen 5:2 bei der SG Michendorf vier Spiele in Folge ohne Niederlage. Platz fünf, von Coach Schutta als Saisonziel ausgegeben, schien durchaus machbar.

Doch dann folgte eine Serie von neun Spielen ohne Sieg und der Absturz in die untere Tabellenregion. „Nach sehr gutem Beginn sind wir auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, haben enttäuscht. Und viele Niederlagen haben wir zu Recht kassiert“, sagt André Schutta, dessen Team daheim beim 0:0 gegen den bislang noch ungeschlagenen Herbstmeister Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf am 7. Spieltag eines seiner bisher besten Saisonleistungen ablieferte.

Auch beim 1:2 in Velten und dem 1:1 gegen Wittstock zeigten sich die Perleberger von ihrer besseren Seite. „Das waren zwei Spiele, die auch zu unseren Gunsten hätten ausgehen können. Das wären dann fünf Punkte mehr und damit würden wir im Soll stehen“, sagt Schutta, der die Leistungsschwankungen einiger Spieler und die unzureichende Personaldecke in dieser Phase der Hinserie mitverantwortlich für den SSV-Absturz machte.

Und die unzureichende Torgefahr seines Teams. Mit lediglich 16 Treffern belegt Einheit in dieser Kategorie nur Platz zwölf. Dem Coach zufolge waren mangelnde Chancenverwertung und das verbesserungswürdige Kreieren von Gelegenheiten hauptverantwortlich für die Torflaute. Erfolgreichste Einheit-Schützen sind Martin Behrend (5 Tore) und Björn Bauersfeld (4). Auch in Sachen Defensivarbeit gibt es bei 28 Gegentoren Nachholbedarf. Nur vier Teams ließen noch mehr Treffer zu.

Trotzdem ist Trainer André Schutta optimistisch, dass selbstgesteckte Saisonziel noch zu erreichen. „Zum Fünften sind es auch nur sechs Punkte. Mal sehen, wie wir in der Rückrunde aus den Startlöchern kommen.“ Doch die Spiele in Neustadt (24. Februar) und gegen Pritzwalk (3. März) werden keine Selbstläufer.